Suez améliore sa performance opérationnelle en 2024, mais creuse sa perte pour raisons financières

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le spécialiste de l'eau et des déchets Suez a fait état jeudi d'une amélioration de ses performances opérationnelles en 2024, avec un chiffre d'affaires en progression de 3,5% à 9,2 milliards d'euros, mais a creusé ses pertes en raison de facteurs fiscaux et d'amortissements.

La perte nette s'est creusée à 211 millions d'euros, contre 146 millions en 2023, en raison d'une hausse du coût de l'endettement financier et de l'impôt sur les résultats, indiquent les comptes consolidés du groupe.

Du côté du chiffre d'affaires, la contribution "la plus significative" à la croissance provient de la division collecte et recyclage des déchets, qui progresse de 6,5%, "tirée par des hausses de prix commerciaux en France et de nouveaux gains commerciaux au Royaume-Uni", a souligné Suez.

Le groupe rappelle avoir remporté fin 2024 le contrat de concession pour l'incinération et la valorisation des déchets de la ville de Toulouse, estimé à 1,4 milliard d'euros.

La rentabilité s'améliore, l'Ebitda (bénéfice avant déduction des intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) croissant de 12,7% par rapport à 2023, à 1,6 milliard d'euros.

"Cette évolution a été notamment tirée par la division Eau (+4,6%) soutenue par l’indexation en France, mais aussi, par la forte progression de la performance opérationnelle", a précisé le groupe.

La publication de ces bons résultats opérationnels intervient quelques mois après l'annonce du départ surprise de la PDG du groupe, Sabrina Soussan, pour lequel Suez n'a pas donné d'explications.

Thierry Déau, PDG du fonds d'investissement Meridiam, un des principaux actionnaires de Suez, avait salué, lors de cette annonce en décembre dernier, l'"excellent travail de reconstruction, de structuration et de développement" du groupe mené par Sabrina Soussan depuis trois ans. L'entreprise a été très amoindrie après une OPA de son concurrent Veolia en 2022, sur plus de la moitié de ses actifs.

M. Déau, qui assure depuis la présidence du conseil d'administration de Suez, a indiqué mercredi que la recherche d'un successeur à Sabrina Soussan suivait son cours: "on avait dit que ça prendrait le premier semestre, donc il n'y a pas le feu", a-t-il déclaré devant quelques journalistes, à l'occasion des 20 ans de Meridiam.

Alors que les volumes de déchets enfouis en décharge connaissent une diminution tendancielle, tout comme la consommation d'eau potable, M. Déau a exprimé le souhait d'aller "plus vite" dans la transformation de ces marchés (valorisation des déchets, économies d'eau) et d'"accélérer" les investissements dans l'innovation.