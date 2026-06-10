Suède-Moins d'un tiers de la population favorable à l'euro - sondage

Le soutien à l'adoption de l'euro en Suède a reculé au cours de l'année écoulée et une majorité absolue de Suédois s'oppose désormais à l'adhésion à la monnaie unique, utilisée dans 21 pays de l'Union européenne, qui en compte 27, selon un sondage publié mercredi par l'Office national des statistiques.

Statistics Sweden précise dans un communiqué que 28,7% des Suédois interrogés sont favorables à l'abandon de la couronne suédoise au profit de l'euro, contre 32,0% lors de son enquête menée il y a un an.

Un total de 52,1% des personnes sondées s'opposent à l'adhésion à la zone euro, contre 49,5% en 2025.

En 2003, lors d'un référendum consultatif, les Suédois avaient voté contre l'adhésion à l'Union monétaire européenne.

En janvier, le parti de droite des Modérés du Premier ministre Ulf Kristersson a déclaré qu'il nommerait une commission chargée d'évaluer les avantages et les inconvénients d'une adhésion à l'euro s'il restait au pouvoir après les élections législatives de septembre.

D'après un sondage publié la semaine dernière par Statistics Sweden, l'opposition de centre-gauche tient la corde pour remporter ces élections.

Les six pays membres de l'Union européenne mais pas de la zone euro sont la Suède, le Danemark, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie.

(Anna Ringstrom, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par)