Suède-Le parquet enquête sur une possible fraude électorale lors du scrutin du 13/09

Le parquet suédois a dit mardi enquêter sur des soupçons de fraude électorale lors du scrutin législatif du 13 septembre, qui a vu l'opposition de gauche l'emporter de justesse face au gouvernement de droite sortant.

Si cette fraude est avérée, cela pourrait entraîner la tenue d'un nouveau vote dans un comté du pays qui envoie 11 élus au Parlement national, sachant que l'écart entre les deux camps n'est que de trois sièges.

Le bloc d'opposition de centre-gauche a en effet remporté 176 sièges aux élections législatives suédoises, tandis que la coalition de droite au pouvoir en a obtenu 173, selon le décompte final des voix publié jeudi dernier par la commission électorale suédoise.

Le Premier ministre suédois sortant Ulf Kristersson, qui comptait en cas de victoire intégrer l'extrême droite à la coalition gouvernementale et poursuivre sa politique menée depuis quatre ans contre l'immigration et la criminalité, avait annoncé dans la foulée sa démission.

Le parquet avait ouvert au début du mois une enquête préliminaire sur une possible à Borlange, une ville située dans le comté rural de Dalarna, au centre de la Suède.

Après avoir été dans un premier temps classée sans suite, elle a été rouverte cette semaine, a déclaré le procureur Oskar Edvardsson.

"De nouvelles informations ont été recueillies, ce qui justifie de se pencher davantage sur cette affaire", a-t-il dit à Reuters.

Selon les médias suédois, l'enquête du procureur porte surtout sur l'élection de Mohamed Abdukardir Ali, membre du Parti de gauche.

En Suède, les électeurs choisissent un parti mais peuvent également sélectionner un candidat individuel sur une liste de parti et, dans ce contexte, l'enquête porte sur ce qui paraît être un nombre suspect d'électeurs ayant coché le nom de Mohamed Abdukardir Ali, rapportent les médias.

Ce dernier, qui n'a pas pu être joint dans l'immédiat par Reuters, a démenti les allégations de fraude sur une chaîne de télévision suédoise.

Le Parti de gauche, appelé à participer au nouveau gouvernement, a déclaré que Mohamed Abdukardir Ali ne siégerait pas au Parlement tant que l'enquête est en cours.

Cette dernière n'en est qu'à ses débuts et aucun suspect n'a été identifié, a précisé Oskar Edvardsson, sans vouloir donner plus de détails.

La Commission de contrôle électoral suédoise pourrait décider d'un nouveau scrutin ou d'un recomptage des voix dans le comté de Dalarna si elle estime que le résultat est suspect - ce qui serait un première en Suède. La Commission a déclaré qu'il était trop tôt pour se prononcer.

En cas de nouveau scrutin dans le comté, l'équilibre entre les deux blocs au niveau national ne devrait cependant pas changer, a déclaré Niklas Bolin, professeur de sciences politiques à l'université de Mid Sweden.

Il a ajouté que les électeurs sont davantage susceptibles de changer de parti au sein d'un même bloc que de passer d'un bloc à l'autre.

Dans la région de Dalarna, le bloc de centre-gauche a remporté six sièges et le bloc de droite cinq.

Le cas échéant, un nouveau scrutin doit avoir lieu dans les trois mois suivant l'élection initiale.

(Simon Johnson, Version française Benoit Van Overstraeten)