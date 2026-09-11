Suède-La gauche toujours en légèrement en tête avant les législatives de dimanche

L'opposition suédoise de centre-gauche devançait toujours légèrement le bloc de droite au pouvoir vendredi dans les sondages, deux jours avant les législatives, laissant présager un rejet par les électeurs d'une alliance du gouvernement avec l'extrême droite.

La dirigeante des sociaux-démocrates, Magdalena Andersson, est donnée favorite pour redevenir la prochaine Première ministre de Suède, remplaçant ainsi le conservateur Ulf Kristersson et sa coalition de droite, selon un sondage réalisé du 2 au 10 septembre et publié vendredi.

Les quatre partis de gauche suédois totalisent selon l'enquête 50,8% des intentions de vote, tandis que la coalition au pouvoir et son parti d'appui d'extrême droite, les Démocrates de Suède (parti anti-immigration), recueillent 47,6% des intentions de vote.

Au cours de l'été, les sondages donnaient l'opposition de centre-gauche largement gagnante du scrutin qui se tient le 13 septembre. L'écart s'est toutefois réduit à l'approche du scrutin, alors qu'Ulf Kristersson a opéré un rapprochement avec l'extrême droite.

Le chef du gouvernement a notamment déclaré que si son bloc venait à l'emporter, les Démocrates de Suède, qui se sont excusés pour leurs liens passés avec le néonazisme, rejoindraient le gouvernement pour la première fois.

Les 349 sièges du Riksdag, le Parlement monocaméral suédois, seront renouvelés dimanche pour quatre ans. La majorité absolue est de 175 sièges.

(Ilze Filks et Terje Solsvik ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)