Suède : l'écart se resserre entre la droite et la gauche à l'approche des législatives

Le bloc de droite au pouvoir en Suède a encore réduit l'écart qui le sépare de l'opposition de centre-gauche à l'approche des élections législatives de dimanche, selon un sondage réalisé par Novus pour la chaîne commerciale TV4.

Alors que les sondages précédents laissaient entrevoir une victoire quasi certaine de l'opposition de gauche menée par la dirigeante des sociaux-démocrates, Magdalena Andersson, les dernières enquêtes montrent que la coalition de droite au pouvoir depuis 2022 pourrait encore l'emporter.

L'enquête, publiée lundi, fait état d'un soutien de 50,3% en faveur des quatre partis de centre-gauche, tandis que la coalition tripartite au pouvoir et son parti allié, les Démocrates de Suède (parti anti-immigration), recueillent au total 47,9% des intentions de vote.

L'écart entre les deux blocs s'est réduit de 0,2 point de pourcentage par rapport au précédent sondage de Novus.

Au cours de l'été, les sondages donnaient l'opposition de centre-gauche largement gagnante du scrutin qui se tient le 13 septembre. La chaîne publique SVT estimait en août que "seul un miracle" pourrait empêcher la défaite du Premier ministre Ulf Kristersson et de sa coalition.

L'étude Novus montre également que les Libéraux (centre-droit) pourraient franchir le seuil électoral de 4% des suffrages requis pour entrer au Parlement.

Ce parti, partenaire mineur de la coalition de droite au pouvoir avec 16 sièges au Parlement, est passé de 3,3% à 4,3% d'intentions de vote depuis la dernière étude.

Novus a interrogé 2.888 électeurs entre le 1er et le 5 septembre.

(Rédigé par Anna Ringstrom; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)