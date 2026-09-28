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Suède-Impossible de former un gouvernement dans la situation actuelle - cheffe de l'opposition
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 09:50
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La présidente du Parti social-démocrate suédois, Magdalena Andersson, a déclaré lundi qu'elle informerait le président du Parlement de son incapacité à former un gouvernement à ce stade, après la courte victoire du bloc de centre-gauche aux élections législatives du 13 septembre.

ce bloc de centre-gauche a remporté 176 sièges à ces élections, contre 173 pour la coalition de droite au pouvoir. Le Premier ministre suédois sortant a d'ailleurs présenté sa démission il y a une dizaine de jours

(Simon Johnson, Version française Benoit Van Overstraeten)

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