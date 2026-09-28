Suède-Impossible de former un gouvernement dans la situation actuelle - cheffe de l'opposition

(Actualisé avec contexte)

La présidente du Parti social-démocrate suédois, Magdalena Andersson, a déclaré lundi qu'elle informerait le président du Parlement de son incapacité à former un gouvernement à ce stade, après la courte victoire du bloc de centre-gauche aux élections législatives du 13 septembre.

Ce bloc de centre-gauche a remporté 176 sièges lors de ces élections, contre 173 pour la coalition de droite au pouvoir. Le Premier ministre suédois sortant Ulf Kristersson a d'ailleurs présenté sa démission il y a une dizaine de jours.

Avec cette déclaration, Magdalena Andersson semble tirer les conséquences de l'intention annoncée au cours du week-end du Parti de gauche, qui fait partie du bloc de centre-gauche, de soutenir un membre du Parti modéré d'Ulf Kristersson à la présidence du Parlement.

"Bien sûr, je prends au sérieux le message du Parti de gauche et sur cette base, ainsi que d'après les discussions que j'ai eues, je peux conclure qu'il n'y a actuellement aucune possibilité pour moi de former un gouvernement", a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.

(Simon Johnson, Version française Benoit Van Overstraeten)