Stuttgart-PSG : une affaire à plier

Pour sa dernière sortie de la phase de ligue de C1, le PSG doit confirmer le sursaut aperçu face à Manchester City par un bon résultat sur la pelouse de Stuttgart. Ce qui serait une manière pour les Rouge et Bleu de confirmer que City était bien un match qui compte.

Rester sur son petit nuage est une perspective qui plaît, en général. Ces dernières années en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a connu ce sentiment un paquet de fois avant de se heurter plus tard, lorsque le printemps pointe le bout de son nez, à la douleur provoquée par une chute des plus brutales. C’est un peu ce qu’il pourrait de nouveau expérimenter, ce mercredi soir en Ligue des champions, en cas de mauvais résultat sur la pelouse de Stuttgart à l’issue de la dernière journée de cette phase de ligue. Si Paris a fait vibrer son public et créé des souvenirs à vie à ses fervents supporters face au Manchester City de Pep Guardiola, il ne doit pas oublier que cet exploit et cette remontada infligée aux Citizens étaient surtout là pour lui éviter le précipice. Avec son destin en main (22 e du classement, avec 10 points), il faut désormais convertir l’essai, ne pas tout gâcher maintenant, sur la pelouse périlleuse d’un adversaire qui représente une belle inconnue sportive.

Surfer sur la vague bleu ciel

Tout le monde s’accorde à dire que Stuttgart n’est pas une équipe de peintres et que le PSG va devoir se sortir les doigts du short pour arracher au moins un nul, synonyme de qualification du club de la capitale pour les barrages. Dans la lignée de la saison passée, c’est avec un groupe au complet que Paris se rend à une centaine de kilomètres de l’autre côté de la frontière allemande, seulement amputé de Nuno Mendes qui est suspendu pour cette rencontre. Conséquence, c’est logiquement son remplaçant Lucas Hernandez qui s’est présenté face à la presse et qui a posé les points sur les i : Paris doit gagner et surfer sur cette performance aboutie contre les Citizens . « Il y a eu une force d’aller chercher le premier but, le nul puis la victoire. L’attitude de tous les joueurs pour renverser la situation, c’était énorme. Je pense que ça va nous aider pour le match de demain. » …

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com