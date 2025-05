information fournie par So Foot • 03/05/2025 à 19:08

Strasbourg s'offre un PSG largement remanié

À quatre jours de retrouver Arsenal, Paris est tombé dans le piège tendu par Strasbourg ce samedi à la Meinau (2-1). Rien de bien grave pour le PSG, qui avait fait tourner, mais voilà une très grosse opération pour le Racing qui rêve plus que jamais de Ligue des champions.

Strasbourg 2-1 Paris Saint-Germain

Buts : Hernández CSC (20 e ) et Lemaréchal (45 e +3) pour le Racing // Barcola (46 e ) pour le PSG

Il n’était pas question pour Luis Enrique de prendre le moindre risque sur les hommes envoyés à la bataille pour défier Strasbourg, à quatre jours seulement de la demi-finale retour contre Arsenal. Le technicien espagnol n’a pas fait dans la demi-mesure : il a littéralement envoyé un onze bis sur la pelouse de la Meinau, ce samedi, à l’exception de João Neves. L’expérience a tourné en faveur des Alsaciens (2-1), toujours aussi séduisants et désormais contraints de ne plus se cacher sur leurs ambitions à deux journées du terme. Avec une quatrième place provisoire au classement, le Racing ne doit plus penser qu’à la Ligue des champions.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com