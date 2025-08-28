Strasbourg maîtrise Brøndby et file en Ligue Conférence !

Porté par un Emanuel Emegha intenable, auteur d'un doublé, Strasbourg s'est qualifié pour la Ligue Conférence dans la douleur face aux Danois de Brøndby ce jeudi soir (2-3). Les hommes de Liam Rosenior connaîtront leurs adversaires européens ce vendredi.

Brøndby 2 – 3 Strasbourg

Buts : Wass (44 e ) et Gregoritsch (85 e ) pour les Brøndbyernes // Emegha (15 e et 66 e ) et Doukoure (40 e ) pour le Racing

Strasbourg peut dormir paisiblement. En déplacement dans la banlieue de Copenhague, le RCSA a fait le boulot en barrages retour d’accession à la Conférence Ligue en s’imposant chez les Danois du Brøndby IF, non sans mal (2-3). Au terme d’un match bien négocié malgré le retour tardif des locaux, les Alsaciens ont assuré leur ticket pour la phase de ligue de la C4, compétition dans laquelle ils connaîtront leurs adversaires ce vendredi.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com