Strasbourg : le marché de Noël fait son retour sous la menace du Covid-19

Le mois de décembre 2020 avait été inhabituellement morose à Strasbourg. La capitale alsacienne, qui voit d’ordinaire débarquer plus de deux millions de visiteurs pour son marché de Noël, avait dû renoncer aux festivités pour cause de Covid-19. Cette année, les effluves de vin chaud et l’odeur réconfortante des pains d’épices vont de nouveau envahir les rues, à partir de ce vendredi 26 novembre et jusqu’au 26 décembre.

Le Christkindelsmärik est très attendu par les commerçants. « On sent qu’il y a une envie. Les trains sont blindés, les hôtels aussi », se réjouit auprès du Point Pierre Bardet, directeur général des Vitrines de Strasbourg, l’association des commerçants. Mais la pandémie n’est jamais loin. La menace plane de nouveau alors que la cinquième vague s’installe en France, et qu’en Allemagne toute proche, des marchés de Noël comme celui de Munich ont été annulés. « Je ne vais pas vous dire que je ne l’ai pas en tête, ce serait un mensonge », reconnaît Pierre Bardet.

Privée de marché de Noël, comment Strasbourg tente de sauver les fêtes

Distanciation physique pour les chalets

Le port du masque sera donc obligatoire partout dans les allées du marché, qui ont été élargies par la même occasion. Les 300 chalets ont été étalés sur près d’une quinzaine de places pour laisser plus d’espaces. Un mal pour un bien, sourit le représentant des commerçants.

