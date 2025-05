Strasbourg envoie Reims en D2

C’est ce qu’on appelle une descente aux enfers.

Il y a un an, le Stade de Reims finissait à la 4 e place de la Arkema Première Ligue et se qualifiait pour les play-offs. Ce mercredi, lors de la dernière journée de championnat, les Rémoises ont craqué sur la pelouse de Strasboug (2-1). Relégables avant le coup d’envoi, les Alsaciennes comptaient une longueur de retard sur les Marnaises. Devant leur public, elles ont ouvert le score grâce à la jeune Maeline Mendy (18 ans) mais l’expulsion d’Élise Bonet peu après le retour des vestiaires a contrarié le plan de l’équipe locale. Reims a égalisé avec une réalisation de Melissa Gomes et pensait arracher son maintien jusqu’au bout… Mais, à dix contre onze, Liana Joseph, 18 ans également, a offert la victoire et le maintien à son club à la 90 e +6 minute. Avec cette ultime défaite, Reims descend d’un étage.…

LT pour SOFOOT.com