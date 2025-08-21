Strasbourg écœuré par Brøndby

Plus offensifs, plus entreprenants, plus dangereux, les Strasbourgeois sortent de barrage aller de Ligue Conférence avec un score nul et vierge plus que frustrant. Il faudra désormais aller s'imposer sur la pelouse de Brøndby dans une semaine pour continuer d'arpenter l'Europe.

Strasbourg 0-0 Brøndby

Malgré de bonnes intentions intensives, Strasbourg n’a pas réussi à trouver la faille face à Brøndby, ce jeudi, lors du barrage aller de Ligue Conférence (0-0). Dans une Meinau à moitié en travaux et à moitié incandescente, les joueurs de Liam Rosenior ont d’abord été malmenés par les Danois, avant de prendre le contrôle du jeu et de multiplier les assauts sur le but adverse. L’ancien gardien du Stade de Reims, Patrick Pentz a d’ailleurs laissé sa carte de visite aux attaquants du Racing en les écœurant à plusieurs reprises, tout en profitant également de l’imprécision de ces derniers.

Retard à l’allumage

Peut-être gênés par les nombreux fumigènes ayant causé une brève interruption après seulement quelques secondes de jeu, les Strasbourgeois ont mis du temps avant d’entrer dans leur rencontre. Nicolai Vallys a bien cru en profiter en profitant d’une erreur d’inattention d’Ismaël Doukouré pour filer seul au but, mais c’était sans compter sur une dernière touche de ballon complètement ratée (10 e ). Ce duel entre l’attaquant danois et le défenseur français a marqué ce premier acte et lorsque le premier a tenté de le crocheter dans la surface, c’est bien le Strasbourgeois qui a récupéré le cuir du bout du pied (28 e ). De son côté, Valentín Barco a manqué de très peu de marquer contre son camp, en détournant le ballon du torse vers son but vide (35 e ). Pour ne rien arranger à la situation, le gardien alsacien Mike Penders est sorti blessé.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com