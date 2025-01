Steven Gerrard se fait encore virer

Une nouvelle glissade.

Après un an et demi, Steven Gerrard et Al-Ettifaq ont rompu leur collaboration. Dans un communiqué publié sur X, le club saoudien a annoncé qu’un accord avait été trouvé entre l’entraîneur anglais et la direction pour résilier son contrat. Après 17 journées cette saison, Al-Ettifaq est positionné à la douzième place du classement, loin des ambitions du club. L’année dernière, Stevie G avait terminé 6ᵉ de la Saudi Pro League, à 48 points des champions, Al-Hilal.…

RA pour SOFOOT.com