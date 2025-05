information fournie par So Foot • 08/05/2025 à 15:01

Stéphane Dalmat : « Pour cette finale, l’Inter y croit à un milliard de pourcents »

Passé par le PSG pendant une demie saison avec de s'envoler pour l'Italie et l'Inter, Stéphane Dalmat a vécu une belle semaine européenne, à l'heure de se projeter vers la prochaine finale de Ligue des champions. Sans cacher son amour pour le club italien.

Comment avez-vous vécu cette semaine ? Est-ce que vous avez regardé les deux matchs ?

Ah oui, bien sûr ! Déjà mercredi dernier, j’ai regardé le match de l’Inter à Barcelone, où j’ai pris un pied extraordinaire. Ça a été un match de folie. Le PSG, je n’ai vu que la première période du match aller. Après le match retour d’Inter-Barcelone… Ça a été un match qui restera dans les annales et dans l’histoire du foot. Ça a été un kiff extraordinaire. Hier (mercredi) , j’ai regardé le PSG. Que ce soit à l’aller, même en ne voyant qu’une période, et sur tout le match retour, ils méritent largement de passer ce tour et d’aller en finale.…

Propos recueillis par Julien Faure pour SOFOOT.com