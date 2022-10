Stations-service à sec : Elisabeth Borne attend "de la responsabilité" de la part des syndicats et des pétroliers

La Première ministre Elisabeth Borne le 9 octobre 2022 à Alger. ( AFP / ALAIN JOCARD )

"J'ai vraiment invité les directions et les représentants des salariés, à la fois d'Esso et de Total, à se mettre autour de la table", a indiqué la Première ministre Elisabeth Borne ce lundi 10 octobre dans un entretien à RTL, en marge d'un déplacement en Algérie.

"Trouver un accord et ne pas pénaliser les Français". Dans un entretien diffusé sur RTL ce lundi 10 octobre, la Première ministre Elisabeth Borne a dit attendre "de la responsabilité de la part des organisations syndicales et des directions" des raffineries.

Après près de deux semaines de grèves qui provoquent des pénuries de carburants dans presque un tiers des stations-service de France, la CGT et la direction de TotalEnergies n'avaient toujours pas ouvert les négociations ce lundi sur une hausse des salaires, malgré les pressions croissantes du gouvernement.

"Tout ça doit se faire dans la négociation"

"J'ai vraiment invité les directions et les représentants des salariés, à la fois d'Esso et de Total, à se mettre autour de la table", a indiqué la cheffe du gouvernement en marge d'un déplacement en Algérie. "Je pense que tout ça doit se faire dans la discussion, dans la négociation", a-t-elle ajouté, en expliquant par ailleurs avoir "réorganisé la logistique, les flux, pour pouvoir alimenter des stations-services des régions concernées (principalement les Hauts-de-France et l'Île-de-France, NDLR) à partir d'autres dépôts". "Ça prend un petit peu de temps, mais ça va s'améliorer au cours de la semaine", a encore assuré Elisabeth Borne.

Selon un dernier point de situation diffusé par le ministère de la Transition énergétique à 15h dimanche, près d'un tiers (29,7%) des stations-service en France manquaient d'au moins un carburant (contre 21% samedi).