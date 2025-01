Stationnement: le Suédois EasyPark finalise le rachat du Français Flowbird

Le Suédois EasyPark, leader mondial du secteur des solutions de parking, a finalisé le rachat du service de paiements de stationnement français Flowbird, a-t-il annoncé mercredi.

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Le PDG d'EasyPark, Cameron Clayton, va prendre la direction de cette nouvelle entité, tandis que le directeur général de Flowbird, Frédéric Beylier, va lui quitter ses fonctions.

Le montant de l'opération n'a pas été révélé. "Cette étape marque un tournant dans l’optimisation et la gestion des espaces des villes du monde entier", a estimé Cameron Clayton, cité dans le communiqué de presse.

EasyPark est présent dans 20 pays et 4.000 villes, de l'Europe à l'Australie en passant par les Etats-Unis.

Le groupe fondé en 2001 à Stockholm propose des solutions de paiement du stationnement, un système de reconnaissance des plaques d’immatriculation et des services d’aide à la gestion du stationnement à destination des municipalités.

La société, qui emploie 3.800 personnes, appartient aux fonds européens Vitruvian et Verdane, ainsi qu'à son équipe dirigeante.

Flowbird est pour sa part actif dans plus de 6.000 villes et 80 pays et emploie 2.000 personnes. Il produit et commercialise des horodateurs, des terminaux de paiement pour les transports publics et des solutions connectées de paiement du stationnement, notamment via son application mobile.

Avec cette acquisition, EasyPark vise à devenir "la première plateforme de mobilité dans le monde", avait indiqué son directeur général lors de l'annonce de l'opération fin 2023.

L'entreprise "aura pour mission d’accompagner les villes dans leur transformation et l’ensemble de leurs besoins en mobilité", a précisé EasyPark.