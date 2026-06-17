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Starmer dénonce un incident "dangereux" dans la Manche avec une frégate russe
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 10:11

Keir Starmer a jugé mercredi dangereux et profondément préoccupant l'incident survenu la veille dans la Manche au cours duquel une frégate russe a tiré des coups de semonce contre un bateau de plaisance britannique près des eaux territoriales de la Grande-Bretagne.

Selon des déclarations distinctes des ministères britannique et russe de la Défense, les tirs étaient destinés à éviter une collision après des tentatives infructueuses de la frégate russe d'entrer en contact avec le yacht.

"Ce qui s'est passé dans la Manche est profondément préoccupant. C'était dangereux", a dit Keir Starmer à BBC News à l'occasion du sommet du G7 à Evian, en France. Le Premier ministre britannique a ajouté que, selon les éléments recueillis par le ministère de la Défense à Londres, le bateau russe "dérivait et il y a eu des tirs de semonce".

"Cela n'aurait pas dû se produire. C'était dangereux et le couple à bord du yacht a dû être terrifié", a-t-il dit.

Le ministère russe de la Défense a déclaré mardi que l'équipage de la frégate avait repéré un yacht dont la trajectoire de navigation faisait courir le risque d'une collision. Après l'échec de tentatives répétées d'établir un contact radio, la frégate a tiré des coups de semonce, notamment à l'aide d'armes légères, devant le bateau de plaisance, qui a alors changé de cap et s'est éloigné, selon le ministère russe.

Le ministère britannique de la Défense a parlé d'un "incident isolé", sans lien avec l'interception au cours du week-end d'un navire de la flotte fantôme russe par des commandos britanniques.

(Isabel Infantes et Muvija M, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)

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1 commentaire

  • 10:44

    Il est tellement mal en point politiquement que pour se maintenir au pouvoir une guerre avec la Russie le siérait à merveille.

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