Starlink de Musk se voit refuser une licence de télécommunications en Namibie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Namibie a rejeté les demandes de Starlink, le fournisseur d'accès à Internet par satellite d'Elon Musk , pour l'obtention d'une licence de services de télécommunications et l'accès au spectre radioélectrique, selon un avis publié dans le journal officiel de ce pays d'Afrique australe.

* L'avis daté du 23 mars ne précise pas les raisons pour lesquelles les demandes de Starlink ont été rejetées.

* L'Autorité de régulation des communications de Namibie peut réexaminer les décisions "de sa propre initiative ou à la suite d'une pétition déposée par une partie lésée" dans un délai de 90 jours, ajoute l'avis.

* Un porte-parole de l'autorité de régulation a déclaré qu'une déclaration serait publiée ultérieurement.

* SpaceX, la société mère de Starlink, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

* Starlink opère dans plusieurs pays africains, mais a dû faire face à des défis réglementaires dans d'autres et à la résistance des monopoles d'État en matière de télécommunications.

* En novembre 2024, l'autorité de régulation namibienne a ordonné à Starlink de cesser et de s'abstenir, déclarant qu'elle opérait dans le pays sans licence.

* Elle a également mis en garde les consommateurs contre l'achat d'équipements Starlink et a déclaré avoir confisqué des terminaux illégaux à des consommateurs. SpaceX n'a pas répondu à une demande de commentaire à ce moment-là.