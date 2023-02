Starbucks va proposer une boisson à base d’huile d’olive

De l'huile d'olive dans un café : c'est le nouveau pari de l'enseigne Starbucks. L'« Oleato » mélangera café, lait d'avoine et donc huile d'olive, et sera servi chaud ou glacé, selon la CNN. La nouvelle boisson est lancée dès cette semaine en Italie, et à Milan dès ce mercredi. Le groupe américain compte ensuite déployer son nouveau produit d'ici la fin de l'année aux États-Unis, Royaume-Uni, Moyen-Orient et Japon. L'« Oleato » n'est, pour l'instant, pas prévu en France.

Selon le communiqué de la firme, chacune de ces boissons comprendra au moins une cuillère d'huile d'olive. Certaines enseignes proposeront également l'huile d'olive en supplément pour pouvoir personnaliser sa boisson. « En plus de 40 ans, je ne me souviens pas d'un moment où j'ai été plus excité, plus enthousiaste », s'est réjoui Howard Schultz, principal actionnaire et ancien PDG de l'entreprise.

C'est d'ailleurs lui qui est à l'initiative du projet. L'idée lui vient d'une visite au producteur d'huile d'olive Tommaso Asaro, qui l'a initié au fait de mettre une cuillère d'huile d'olive dans ses cafés. Howard Schultz a ensuite adopté cette habitude lors d'un séjour en Sicile l'été dernier. Il raconte : « Quand nous nous sommes réunis et avons commencé à faire ce rituel, j'ai dit à [Asaro], je sais que tu penses que je vais être fou, mais as-tu déjà pensé à infuser une cuillère à soupe d'huile d'olive avec du café Starbucks ? » Une

