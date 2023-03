Sport-santé : le maillon manquant de la médecine préventive

Anaïs-Mai Desjardins, étudiante en médecine et championne de kitefoil, prépare les Jeux Olymiques 2024. Invitée des Dialogues de la santé consacrée à la prévention, un événement organisé par la Villa M, en partenariat avec Le Point , les 13 et 14 avril 2023 à Paris, elle partage son regard de future médecin et d'athlète sur la place que le sport occupe dans son quotidien et celle qu'elle lui réserve auprès de ses futurs patients.

Le Point : Vous êtes sportive de haut niveau et futur médecin. Quel lien établissez vous entre le sport et la santé ?

Anaïs-Mai Desjardins : L'un ne va pas sans l'autre. Le sport me permet de m'évader, de relâcher la pression, de couper avec les révisions et donc, d'être plus efficace dans ma façon de travailler. Finalement, je travaille moins, mais mieux.

Quand j'ai commencé le haut niveau, je pensais que mon expérience en compétition allait surtout m'aider pendant les examens. Mais je me suis finalement rendue compte que ce que je vis à l'hôpital ressemble parfois beaucoup à ce que je vis en compétition et m'aide énormément dans ma pratique sportive. Le stress, par exemple, est le même pour tous, qu'il s'agisse d'un sportif, d'un médecin ou d'un patient. Certains outils utilisés en préparation mentale pourraient servir aussi à l'hôpital.

Le sport santé est-il suffisamment mis en avant en fac de

... Source LePoint.fr