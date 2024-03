SpaceX perd son vaisseau Starship lors d’un vol d’essai

Vers l'infini et l'au-delà. Le vaisseau Starship, qui constitue l'étage supérieur de la fusée éponyme, s'est perdu ce jeudi 14 mars alors qu'il était sur le chemin du retour vers la Terre. D'après la vidéo diffusée par SpaceX sur X, anciennement Twitter et également propriété d'Elon Musk, le vaisseau a dépassé les 200 kilomètres d'altitude et est ainsi largement entré dans l'espace.

La fusée avait décollé depuis la base de « Starbase » à Boca Chica, dans le sud du Texas. L'étage de propulsion, baptisé Super Heavy, était censé retomber en douceur dans le golfe du Mexique.

L'engin a bien amerri, mais avec plus de force que prévu. Quant à l'étage inférieur, le fameux Starship, il devait finir sa course dans l'océan Indien, mais a donc finalement poursuivi son vol dans l'espace.

Ce test était le troisième de la sorte pour l'entreprise spatiale. Lors des deux premiers, les fusées avaient explosé peu de temps après le départ, et causé de sérieux dégâts au pas de tir. Malgré la perte de la fusée, SpaceX s'est félicitée des résultats du vol.

L'efficacité du bouclier constitué de 18 000 tuiles noires qui protège la fusée de la chaleur dégagée lors de son entrée dans l'atmosphère a notamment été saluée.

« Starship emmènera l'humanité sur Mars », a déclaré Elon Musk sur