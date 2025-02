"Soyez patriotes vous-mêmes !" : Emmanuel Macron tance les patrons qui menacent de délocaliser

Bernard Arnault a récemment dénoncé une "taxation du made in France" qui pousse les entreprises à la délocalisation.

Emmanuel Macron à Paris, le 9 février 2025. ( POOL / GONZALO FUENTES )

Emmanuel Macron a répondu dimanche 9 février aux patrons français qui, ces dernières semaines, ont menacé de délocaliser leur production face à la surtaxe sur les grandes entreprises prévue dans le budget 2025. "Soyez patriotes vous-mêmes", leur a-t-il lancé lors d'un entretien sur France 2 consacré à l'intelligence artificielle, estimant qu'il ne les avait "parfois pas assez entendu ces sept dernières années".

"Je leur dis : expliquez plutôt tout ce qu'on a bien fait pendant sept ans , parce que c'est trop facile d'être planqué dans son bureau et de dire : 'C'est bien le travail, mais on ne le dit pas trop fort'", a poursuivi le chef de l'État, en revendiquant sa "politique de l'offre" qui permet selon lui à la France d'être "le premier pays d'Europe sur l'intelligence artificielle".

"Taxation du made in France"

Plusieurs grands patrons ont dénoncé ces dernières semaines la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises , prévue dans le budget 2025 pour réduire le dérapage des comptes publics.

Le PDG de LVMH, Bernard Arnault, a ainsi dénoncé une "taxation du made in France" .

"Quand on vient en France, et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc, on va taxer le 'made in France'", a déclaré le PDG de LVMH. "Pour refroidir les énergies, c'est difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal (...) Je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre", a-t-il ajouté.

Il a depuis été soutenu par le Medef, et d'autres patrons de grandes entreprises, comme Vinci ou TotalEnergies.