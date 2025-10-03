"Souveraineté" russe sur les régions occupées d'Ukraine : le Nicaragua, cet allié de Moscou dirigé par un couple aux pleins pouvoirs qui s'attire les foudres de Kiev

Selon le ministère ukrainien des affaires étrangères, le pays d'Amérique centrale, principal soutien de la Chine et de la Russie dans la région, a signé des accords commerciaux avec Moscou concernant les activités dans les territoires occupés de force en Ukraine.

Daniel Ortega dirige le Nicaragua, qu'il co-préside avec son épouse Rosario Murillo depuis janvier 2025 à la suite d'une réforme constitutionnelle (illustration) ( AFP / JUAN BARRETO )

Donetsk, Lougansk, Zaporijia, Kherson, Crimé... L'Ukraine a annoncé avoir rompu ses relations diplomatiques avec le Nicaragua, qu'elle accuse d'avoir reconnu la "souveraineté" russe sur cinq régions ukrainiennes occupées par Moscou. "L'Ukraine a officiellement rompu ses relations diplomatiques avec la République du Nicaragua", a déclaré jeudi 2 octobre le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, sur le réseau social X.

"Cette décision est prise en réponse à la reconnaissance par le Nicaragua de la soi-disant 'souveraineté' de la Russie sur les territoires ukrainiens temporairement occupés dans les régions de Donetsk, Lougansk, Zaporijia, Kherson et Crimée", a-t-il expliqué.

Le Nicaragua, principal allié de la Russie et de la Chine en Amérique centrale, a signé en septembre des accords commerciaux avec ces cinq régions à la souveraineté contestée.

Les accords, qui prévoient l'exportation de denrées alimentaires et de produits agricoles dans ces régions, ont été signés à Moscou par Laureano Ortega Murillo, fils du couple qui co-préside le Nicaragua, composé de Daniel Ortega et Rosario Murillo, alliés de Vladimir Poutine.

Selon la déclaration de M. Sybiga sur X, la décision du Nicaragua constitue "une tentative délibérée de porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale" de l'Ukraine. Le chef de la diplomatie ukrainienne a dénoncé en outre une "grave violation de la Constitution ukrainienne, de la Charte des Nations unies et des règles et principes fondamentaux du droit international". "Le Nicaragua s'est rendu complice du crime d'agression de de la Russie contre l'Ukraine", a ajouté M. Sybiga.

Un "dicatature familiale" aux commandes du pays

Ce régime de "co-présidence" du Nicaragua entre Daniel Ortega et son épouse est entré en vigueur en janvier 2025, à la suite d'une réforme constitutionnelle votée en 2024 qui a renforcé les pouvoirs du couple présidentiel actuellement aux commandes du pays.

Fin septembre, la co-présidente Murillo a par ailleurs annoncé que le Nicaragua allait se doter désormais de deux chefs de la diplomatie. Le Nicaragua possède aussi depuis août deux chefs de la police. Un décret signé des coprésidents stipule que Valdrack Jaentschke, l'actuel ministre des Affaires étrangères, dirigera la diplomatie nicaraguayenne main dans la main avec l'ancien titulaire du poste, Denis Moncada. "Autrement dit, nous avons deux ministres des Affaires étrangères, Denis et Valdrack, qui nous représentent avec le sérieux, la fermeté, la cohérence et la constance de nos positions face au monde", avait déclaré Mme Murillo dans son message quotidien aux médias officiels.

Daniel Ortega et Rosario Murillo font l'objet de nombreuses critiques les accusant d'avoir instauré une dictature familiale. Depuis la dernière réforme constitutionnelle, le couple contrôle ainsi formellement tous les pouvoirs de l'État.