Souveraineté industrielle et prix de l'électricité : le nouveau PDG d'EDF veut enterrer la hache de guerre avec les industriels

"La crise de l'énergie est derrière nous", selon le patron d'EDF, ce qui permet de proposer aux clients français "l'électricité parmi la moins chère du monde".

Bernard Fonatana à Paris, le 30 avril 2025. ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le nouveau patron d'EDF, nommé la semaine dernière, a affiché sa volonté de réconcilier l'électricien avec les industriels, notamment les plus consommateurs en énergie, pour sortir du bras de fer sur la question du tarif de l'électricité jugé trop élevé par ces entreprises pour assurer leur compétitivité.

"J'ai demandé à mes équipes de rechercher des marges de manœuvre pour débloquer les discussions avec les industriels avec un message simple : 'On comprend vos enjeux, vos besoins et on travaille ensemble' ", explique Bernard Fontana au journal Les Échos dans sa première interview. "EDF a un rôle central à jouer pour assurer la souveraineté industrielle et énergétique de la France", ajoute-t-il.

Ces derniers mois, les discussions d'EDF avec ses plus gros clients, les industriels, ont tourné au bras de fer sur la question du prix de l'électricité . En cause : le tarif des nouveaux contrats de long terme destinés à prendre le relais du mécanisme très favorable, l'Arenh, dont ils disposent depuis une dizaine d'années mais qui s'éteint le 31 décembre 2025. Le sujet avait envenimé les relations entre l'État et l'ancien PDG Luc Rémont, finalement congédié fin mars par l'Élysée après seulement un peu plus de deux ans de mandat.

D'où la volonté de Bernard Fontana de déminer le terrain. "Nous sommes dans une logique partenariale avec nos clients et avons identifié des marges de manœuvre possibles sur l'avance en tête (acomptes, NDLR), le partage des risques ou encore les prix de certains éléments de l'offre", a-t-il ajouté. Il s'agit par exemple de "lisser" les acomptes dans le temps au lieu de demander un paiement à signature.

"L'électricité parmi la moins chère du monde"

"La crise de l'énergie est derrière nous", avec des prix de gros à cinq ans en recul de 34% depuis novembre 2023, ce qui permet de proposer "l'électricité parmi la moins chère du monde" aux "clients français" , selon lui.

Accord de long terme avec Aluminium Dunkerque, plus gros consommateur d'électricité de France sur un seul site, deux nouvelles lettres d'intention pour des contrats de long terme indexés sur la production nucléaire portant le total à 12... EDF a en tout cas confirmé jeudi l'accélération des discussions et se donne "l'été pour signer de nouveaux contrats avec les industriels électro-intensifs", selon son PDG.

Alors que son prédécesseur avait ulcéré les industriels en annonçant vouloir vendre de l'électricité nucléaire aux enchères -notamment à destination des centres de données énergivores-, Bernard Fontana a précisé que ces enchères seraient différées à l'automne.

Dans un contexte de baisse de prix de l'électricité sur les marchés, le PDG estime que "la soutenabilité financière de l'entreprise passe par une somme d'actions", à commencer par la hausse de la production nucléaire de de 360 à 400 TWh à l'horizon 2030. Pour produire plus, EDF envisage "par exemple à remplacer les turbines des réacteurs de 900 MW par de plus puissantes".

En outre, EDF devra être "plus" sélectif dans ses investissements à l'international, "tout en continuant à en faire pour bénéficier d'effets d'échelle, sur le nucléaire notamment".