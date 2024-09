"Souveraineté" industrielle : de l'hélium extrait du sous-sol bourguignon, une première en Europe de l'ouest

L'hélium jusque-là entièrement importé, est incontournable dans l'électronique, notamment les semi-conducteurs, la fibre optique, les laboratoires...

( AFP / LUCA SOLA )

C'est inédit en Europe de l'Ouest : un site d'extraction d'hélium, gaz rare et stratégique jusqu'alors totalement importé, a été inauguré, dans la campagne bourguignonne. Un projet pilote dont l'objectif est de couvrir, à terme, jusqu'à 15% des besoins de la France.

Entre prés à vaches et épaisses forêts, la petite unité de production inaugurée cette semaine à Saint-Parize-le-Chatel (Nièvre), extrait ce gaz, non toxique et ininflammable, devenu incontournable dans l'électronique ou l'aérospatial. Le bien-nommé hameau des Fonts-Bouillants recèle depuis des millénaires des sources d'eaux gazeuses. Selon la légende, des thermes romains y avaient été installés, après la guérison d'une Légion entière atteinte de la lèpre. Au XIXe siècle et jusqu'en 1975, ces eaux étaient exploitées en tant qu'eaux minérales . L'ancien président Félix Faure en raffolait, dit-on.

Mais la "Fontaine des vertus" était depuis longtemps tombée dans l'oubli. Jusqu'à ce que deux ingénieurs fondent en 2017 la société 45.8 Energy, basée à Metz qui ambitionne de produire un "hélium européen et souverain", selon leur crédo. L'hélium constitue à la fois "un non-sens écologique et économique", déplore la start-up : les 32 millions de mètres cubes consommés en Europe de l'Ouest, soit le deuxième marché mondial, sont totalement importés, principalement des États-Unis, du Qatar et d'Algérie. Pour être transporté sur une longue distance, l'hélium doit être liquéfié à une température de -269 degrés, "donc ça demande beaucoup d'énergie", explique à l'AFP Antoine Petat, chargé d'exploitation chez 45.8 Energy. Et l'opération doit être inversée une fois le gaz arrivé chez les clients: "on le liquéfie, on le transporte et on le regazéifie pour l'utiliser".

En revanche, en l'extrayant en Europe même, près des consommateurs et donc sur de courtes distances, 45.8 Energy peut transporter l'hélium à l'état gazeux. "L'empreinte carbone est incomparable" , assure Antoine Petat. Sans compter le coût économique, car le cours de l'hélium importé a triplé ces cinq dernières années.

Semi-conducteurs, fibre optique, laboratoires...

Ce gaz est devenu essentiel à nombre de secteurs. Bien plus que les usages de loisirs pour lesquels il est connu, comme la plongée ou les ballons, dont celui transportant la vasque des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, l'hélium est incontournable dans l'électronique, notamment les semi-conducteurs, la fibre optique, les laboratoires...

"L'hélium est un gaz clef", souligne Jacques Pironon, chercheur du CNRS au laboratoire GéoRessources de Nancy. À tel point que l'Union européenne "l'a inscrit sur la liste des ressources critiques" en 2023, rappelle-t-il. D'ici à 2030, 10% de l'hélium devront être extraits localement dans l'UE, a décrété l'Union.

"Il faut vraiment sortir de cette vision importatrice, car le bilan carbone est déplorable. Il ne devrait y avoir aujourd'hui qu'un seul mot d'ordre : recentrer la production ", estime ce spécialiste des ressources gazières. Dans cette quête de "souveraineté", 45.8 Energy découvre à l'été 2018, en étudiant des rapports géologiques de plus de 200 sources naturelles en France, que des gaz s'échappent des Fonts-Bouillants. "On a voulu venir voir par nous-mêmes et, effectivement, on s'est rendu compte que ces sources recrachaient bien de l'hélium en forte concentration", se souvient Nicolas Pelissier, cofondateur et président de 45.8 Energy.

En 2021, un permis de recherches est accordé et, après plusieurs levées de fonds (31,5 millions d'euros au total), la petite société innovante a inauguré mercredi la première unité de production d'hélium en Europe de l'Ouest, à Fonts-Bouillants.

"Aujourd'hui, c'est une unité pilote, donc c'est encore modeste . Mais on travaille déjà à une production industrielle", précise Nicolas Pelissier, devant un forage en cours qui analyse les sols jusqu'à 1.300 mètres de profondeur en lisière d'un champ bordé de forêts.

"On a identifié plusieurs gisements potentiels sur le territoire. L'objectif est que la production apporte jusqu'à 15% des besoins français en hélium", selon le président. "C'est significatif", juge Jacques Pironon. "Oui, il y a un potentiel en Europe, même si c'est encore difficile d'en avoir une vision claire."