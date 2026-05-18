Sous pression : Suivi des difficultés de la dette publique des pays du G7

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yoruk Bahceli, Ben Welsh, Dhara Ranasinghe et Rocky Swift

Les principales économies mondiales ont vu leur niveau d'endettement grimper en flèche ces dernières années, tandis que des besoins de dépenses sans cesse croissants – liés au vieillissement de la population, au changement climatique et à la défense – accentuent la pression. C'est là qu'intervient l' de la guerre en Iran, qui a ravivé les risques d'inflation qui mettront à rude épreuve les gouvernements déjà frappés par une multitude de chocs au cours de cette seule décennie.

Alors qu'aucune issue au conflit n'est en vue, la pression monte à mesure que les traders parient sur des hausses des taux des banques centrales et que les coûts d'emprunt à long terme grimpent. Les coûts d'emprunt américains à 30 ans ont dépassé les 5 % , atteignant lundi leur plus haut niveau depuis un an, et les rendements des obligations japonaises à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 30 ans.

Un endettement élevé, qui coûte cher à un gouvernement, risque de nuire au niveau de vie en limitant les dépenses et en freinant la croissance. Ce tableau de bord en temps réel suit les principaux indicateurs de la dette publique dans les économies avancées du G7 :

HAUSSE DES COÛTS D'EMPRUNT

Les rendements des obligations d'État du G7 ont bondi à la suite de la pandémie de COVID-19 et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les banques centrales ayant relevé leurs taux d'intérêt de manière agressive pour juguler la flambée de l'inflation.

La hausse des coûts d'emprunt à long terme reflète également le fait que les investisseurs exigent de meilleurs rendements pour compenser le risque lié à la détention de la dette. La guerre en Iran constitue le dernier défi en date. Le Royaume-Uni paie le plus cher parmi ses pairs, les rendements à 30 ans ayant atteint la semaine dernière leur plus haut niveau depuis 28 ans, alors que l'incertitude politique aggrave la situation.

RÉDUCTION DES ÉCHÉANCES

L'écart entre les rendements des obligations à court et à long terme s'est fortement creusé, rendant les emprunts à long terme relativement plus coûteux.

La pression est exacerbée par les inquiétudes budgétaires, la réduction des portefeuilles obligataires par les banques centrales et la diminution des achats de dette à long terme par les grands investisseurs traditionnels, tels que les assureurs et les fonds de pension, du Japon à la Grande-Bretagne.

Pour atténuer l'impact, de nombreux gouvernements ont commencé à vendre des obligations à échéance plus courte. Mais cela comporte également des risques, car ils doivent rembourser ou refinancer la dette plus tôt, de sorte que toute hausse des rendements se répercute plus rapidement sur les frais d'intérêt.

UNE VOIE SANS RETOUR?

Debt is roughly equal to or higher than economic output across the G7 bar Germany, Europe's biggest economy.

La crise financière mondiale de 2008, la crise de la dette de la zone euro de 2011-2012 et la pandémie de 2020 ont toutes accru les niveaux d'endettement, nuisant à la croissance et augmentant les dépenses.

Le Japon affiche le niveau le plus élevé, avec une dette représentant plus du double de sa production, tandis que même l'Allemagne, autrefois championne de l'austérité, intensifie ses emprunts .

À plus long terme, le vieillissement de la population, les charges d'intérêts et l'augmentation des dépenses en matière de défense et de lutte contre le changement climatique feront encore grimper les niveaux d'endettement, à moins d'un changement de politique.

PAIEMENTS D'INTÉRÊTS

La hausse des coûts d'emprunt post-pandémie se répercute sur les paiements d'intérêts des gouvernements, qui refinancent leur dette à faible coût à des taux de marché élevés. Bien qu’ils restent bien en deçà des pics historiques pour de nombreux pays, les paiements d’intérêts en pourcentage de la production ont augmenté régulièrement dans la plupart des pays du G7 ces derniers temps, notamment aux États-Unis . En fait, les paiements d'intérêts dans les pays de l'OCDE ont déjà dépassé les dépenses de défense en 2024.

RISQUE CROISSANT La prime de terme sur les bons du Trésor américain, un indicateur clé de la rémunération exigée par les investisseurs pour compenser le risque lié à la détention d’obligations à long terme, a augmenté depuis la pandémie.

Cela reflète à la fois les inquiétudes concernant la politique budgétaire américaine, la réduction des avoirs obligataires de la Réserve fédérale et les craintes quant à son indépendance, ainsi que l'incertitude sur l'inflation à long terme.

Il s'agit d'un phénomène mondial. La prime de terme dans les principaux pays de l'OCDE a atteint son plus haut niveau depuis plus de 10 ans, a récemment constaté l'organisation.

ATTENTION À L'ÉCART S'il y a un indicateur de la dette qui s'est amélioré, c'est le faible niveau d' s que les investisseurs sont désormais prêts à accepter pour détenir des obligations d'États de la zone euro plutôt que celles de l'Allemagne, considérée comme l'emprunteur le plus sûr d'Europe.

La zone euro a parcouru un long chemin depuis sa crise de la dette, lorsque la Grèce avait besoin d’un plan de sauvetage et que le risque d’un éclatement de la zone euro faisait grimper ces coûts.

Prenons l'exemple de l'Italie. Autrefois symbole des difficultés liées à la dette, la cohésion européenne renforcée après la pandémie, la stabilité politique et la réduction du déficit budgétaire ont récemment ramené sa prime de risque de dette à son plus bas niveau depuis 2008. En contraste, les investisseurs considèrent désormais comme plus risqué de détenir des obligations d' s françaises, car le contexte politique fracturé depuis les élections de 2024 ralentit les efforts visant à réduire le déficit budgétaire .

AVERTISSEMENT AUX ACHETEURS Le Japon, pays le plus endetté du monde développé, est sous les feux de la rampe car les projets de dépenses de la Première ministre Sanae Takaichi ont ravivé les inquiétudes budgétaires. Les ventes de dette sont surveillées de près à la recherche de signes de tension après qu’une vente désastreuse d’obligations à long terme a déclenché les difficultés du marché obligataire japonais en mai dernier.

Les rendements des obligations à long terme ont alors atteint des niveaux records après que la vente d'une obligation à 20 ans a enregistré le plus faible niveau de demande depuis 2012 et qu'un autre indicateur du sentiment des investisseurs a atteint son deuxième plus bas niveau depuis au moins 1987. Le Japon a réduit ses ventes d'obligations à long terme en réponse, contribuant ainsi à stabiliser la demande. Mais la pression s'intensifie, les rendements à 10 ans ayant atteint lundi leur plus haut niveau depuis 1996 .

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