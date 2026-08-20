Sous pression : Le poids de la dette publique du G7

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour d'un article initialement publié en avril, réécrit entièrement)

* La dette publique et les coûts d’emprunt sont proches de leurs plus hauts niveaux depuis des décennies

* La guerre en Iran et les températures record viennent s'ajouter aux pressions budgétaires

par Yoruk Bahceli, Ben Welsh, Dhara Ranasinghe et Rocky Swift

La dette américaine a dépassé pour la première fois les 40 000 milliards de dollars , soulignant les pressions qui pèsent sur les grandes économies mondiales pour financer des dépenses en constante augmentation — du vieillissement de la population au changement climatique en passant par la défense. Cette année, la guerre en Iran a ravivé les risques d’inflation, tandis que les dégâts causés par une météo de plus en plus instable en Europe pèsent encore davantage sur les finances publiques. Il n’est donc peut-être pas étonnant que les rendements des bons du Trésor américain à 30 ans aient atteint leur plus haut niveau depuis 2007, ce qui a incité le gouvernement à prendre des mesures pour contenir la hausse des coûts d’emprunt. Les coûts d’emprunt japonais sont également proches de leur plus haut niveau depuis trois décennies et même l’Allemagne – dont le fardeau de la dette est considérablement plus léger – a vu ses rendements bondir à leur plus haut niveau depuis 2011.

Un endettement élevé, qui entraîne une hausse des coûts d’emprunt, risque de nuire au niveau de vie en limitant les dépenses et en freinant la croissance. La dette souveraine sert de référence pour les coûts d’emprunt des entreprises et d’autres prêts, y compris les crédits immobiliers des ménages.

Dans le pire des cas, un pays peut se retrouver dans une impasse et avoir du mal à assurer le service de sa dette. Ce tableau de bord en temps réel suit les principaux indicateurs de la dette publique dans les économies avancées du Groupe des Sept (G7):

HAUSSE DES COÛTS D'EMPRUNT

Les rendements des obligations d’État dans l’ensemble du G7 ont bondi à la suite de la pandémie de COVID-19 et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les banques centrales ayant relevé leurs taux d’intérêt de manière agressive pour juguler la flambée de l’inflation.

La hausse des coûts d’emprunt à long terme reflète également le fait que les investisseurs exigent de meilleurs rendements pour compenser le risque lié à la détention de ces titres de dette. La forte augmentation des emprunts contractés par les « hyperscalers » de l’IA constitue une pression supplémentaire, les acheteurs exigeant des rendements plus élevés pour continuer à acquérir le flot d’obligations qui inonde les marchés.

VERS DES ÉCHÉANCES PLUS COURTES

L'écart entre les rendements des obligations d'État à court et à long terme s'est fortement creusé, rendant relativement plus coûteux l'emprunt à long terme.

Cette pression est exacerbée par les inquiétudes budgétaires, la réduction des portefeuilles obligataires par les banques centrales et la diminution des achats de dette à long terme par certains grands investisseurs traditionnels, tels que les assureurs et les fonds de pension, du Japon au Royaume-Uni. Pour atténuer cet impact, de nombreux gouvernements ont commencé à émettre des obligations à plus courte échéance. Mais cette stratégie comporte également des risques, car ils doivent rembourser ou refinancer leur dette plus tôt, de sorte que toute hausse des rendements se répercute plus rapidement sur les charges d’intérêts.

UNE VOIE SANS RETOUR?

La dette est à peu près égale, voire supérieure, à la production économique dans l’ensemble du G7, à l’exception de l’Allemagne, première économie européenne. La crise financière mondiale de 2008, la crise de la dette de la zone euro de 2011-2012 et la pandémie de 2020 ont toutes accru les niveaux d’endettement, nuisant à la croissance. Plus récemment, la guerre entre la Russie et l’Ukraine, la guerre en Iran et les vagues de chaleur extrêmes ont alourdi les besoins de dépenses.

Le Japon affiche le niveau le plus élevé, avec une dette représentant plus du double de son PIB, tandis que même l’Allemagne, autrefois championne de l’austérité, intensifie ses emprunts. Le ministère allemand des Finances a déclaré à Reuters que l’agression russe faisait grimper les besoins de financement pour des investissements massifs dans la défense, ce qui fait monter les coûts d’emprunt.

Le vieillissement de la population, les charges d'intérêts et l'augmentation des dépenses consacrées à la défense et à la lutte contre le changement climatique pourraient encore aggraver le niveau d'endettement.

PAIEMENTS D’INTÉRÊTS

La hausse des coûts d’emprunt post-pandémique se répercute sur les paiements d’intérêts des gouvernements. Bien qu’ils restent bien en deçà des sommets historiques pour de nombreux pays, les paiements d’intérêts en pourcentage de la production ont augmenté régulièrement dans la plupart des pays du G7 ces derniers temps, notamment aux États-Unis . En effet, les paiements d’intérêts dans les pays de l’OCDE, y compris aux États-Unis, ont déjà dépassé les dépenses de défense en 2024.

RISQUE CROISSANT La prime de durée des bons du Trésor américain, indicateur clé de la rémunération exigée par les investisseurs pour compenser le risque lié à la détention d’obligations à long terme, a augmenté depuis la pandémie. Cela reflète à la fois les inquiétudes concernant la politique budgétaire américaine, la réduction des avoirs obligataires de la Réserve fédérale, les incertitudes à long terme en matière d’inflation, ainsi que les craintes quant à la clarté de la communication sous la direction du nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh .

Il s’agit d’un phénomène mondial. La prime de terme dans les principaux pays de l’OCDE a atteint son plus haut niveau depuis plus de 10 ans, a récemment constaté l’organisation.

ATTENTION À L'ÉCART S’il y a un indicateur de la dette qui s’est amélioré pour certains, c’est bien le faible niveau de rendement que les investisseurs sont désormais prêts à accepter pour détenir des obligations d’États de la zone euro par rapport à celles de l’Allemagne, considérée comme l’emprunteur le plus sûr d’Europe.

La zone euro a parcouru un long chemin depuis sa crise de la dette, lorsque la Grèce avait besoin d’un plan de sauvetage et que le risque d’un éclatement de la zone euro faisait flamber ces coûts.

Prenons l’exemple de l’Italie. Autrefois symbole des difficultés liées à la dette, ce pays a récemment vu sa prime de risque sur la dette atteindre son plus bas niveau depuis 2008, grâce à une cohésion européenne renforcée après la pandémie, à la stabilité politique et à la réduction de son déficit budgétaire. En revanche, les investisseurs attribuent désormais un risque plus élevé à la détention d’obligations françaises , car un contexte politique fracturé depuis les élections surprises de 2024 ralentit les efforts visant à maîtriser le déficit budgétaire . La France, qui devra faire face à un scrutin décisif l’année prochaine, risque de voir ses finances publiques se détériorer fortement d’ici la fin de la décennie, à moins que les décideurs politiques n’agissent rapidement pour réduire les dépenses, selon un rapport indépendant commandé par le gouvernement et publié en juillet.

ATTENTION AUX INVESTISSEURS Le rendement de l’obligation de référence japonaise à 10 ans est sur le point d’atteindre 3 % pour la première fois depuis le milieu des années 1990, ce qui met en évidence la manière dont l’inflation, les inquiétudes budgétaires croissantes et les anticipations en matière de politique monétaire sont en train de redéfinir un marché longtemps caractérisé par des taux d’intérêt bas. Le Japon, pays le plus endetté du monde développé, est sous les feux de la rampe car les projets de dépenses de la Première ministre Sanae Takaichi ont ravivé les inquiétudes budgétaires. Les émissions de dette du pays sont surveillées de près à la recherche de signes de tension et les rendements ont fortement augmenté lors des ventes d’obligations ces derniers mois.

En réaction, le pays a réduit ses émissions d'obligations à long terme, ce qui a contribué à stabiliser la demande. Néanmoins, les coûts d'emprunt subissent une pression à la hausse.

Et cela crée un dilemme mondial. Si des rendements plus attractifs incitent les capitaux japonais à revenir au pays, ce qui a constitué pendant des décennies un pilier des marchés obligataires américains et européens pourrait commencer à s’effriter.

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