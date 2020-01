Sourd, il poursuit en justice Pornhub pour absence de sous-titres

En juin 2016, Pornhub lançait un service d'audiodescription pour rendre accessible son contenu aux aveugles. Mais cette fois-ci, la plate-forme leader mondial de la pornographie en ligne est attaquée pour un autre problème. Un Américain malentendant poursuit le site en justice pour ne pas avoir sous-titré toutes ses vidéos, révèle TMZ. Yaroslav Suris a déposé un recours devant le tribunal de Phoenix, dans l'Arizona.Lire aussi Damon - Des « porn pass » pour la pornographie en ligne, quelle bonne idée !Il prétend que le site empêche les sourds et les malentendants de profiter au maximum des vidéos du site. Il assure également que l'absence de sous-titres viole l'American with Disabilities Act, une loi votée en 1990 qui protège les droits des personnes handicapées contre les discriminations. Pourtant en 2018, Pornhub avait annoncé l'intégration de sous-titres pour une partie de ses vidéos. Sur le site, environ 400 vidéos sous-titrées sont accessibles. Ses concurrents RedTube, YouPorn et Brazzers disposent eux aussi d'une section avec sous-titres. RedTube compte par exemple plus de 1 200 vidéos accessibles depuis cette section.Demande de dommages et intérêtsDans sa plainte, Yaroslav évoque même les titres des vidéos dont il n'a pas compris les dialogues. Il assure que lui-même ainsi que des personnes dans le même cas ont pris un abonnement premium à Pornhub dans l'espoir que la fonction de sous-titrage serait finalement...