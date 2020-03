Soupçons de fraude aux HLM : deux témoignages édifiants

À Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), la mairie a ouvert une enquête administrative afin de déterminer si les attributions de HLM sur la ville se sont faites dans les règles. Il semblerait que ces attributions soient entachées de nombreuses irrégularités. En parallèle de cette enquête, plusieurs habitants de Villeneuve-la-Garenne indiquent, sous le couvert de l'anonymat, avoir un ou plusieurs proches ayant eu recours à des bakchichs pour obtenir des logements. Malgré l'omerta sur ce sujet, notamment auprès des familles qui auraient bénéficié de HLM moyennant de l'argent liquide, nous avons recueilli le témoignage de Naomi (prénom modifié), une habitante des Hauts-de-Seine, qui dit avoir joué le rôle d'intermédiaire entre la population et un élu. Elle désigne nommément Pascal Pélain, actuellement tête de liste UDI, comme principal bénéficiaire d'enveloppes d'argent liquide en échange de l'attribution de logements sociaux. L'intéressé, élu responsable du logement et de la démocratie participative, se défend. Interrogé par Le Point au sujet de ces enveloppes, il affirme « ne pas savoir de quoi il s'agit » et rappelle que « ce n'est pas la mairie qui attribue les logements mais le bailleur ». Naomi, qui produit ses SMS échangés avec l'élu, nous a longuement expliqué le système. Elle a accepté de témoigner pour nous devant une caméra, à condition de préserver son anonymat. Son témoignage est brut et sans détour.Lire...