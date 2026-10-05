Soupçons de cas mortel de peste en Russie : les autorités de Sibérie assurent que la situation est "sous contrôle"

Une laborantine de 28 ans travaillant à l'Institut de lutte contre la peste d'Irkoutsk est décédée à la suite d'une infection foudroyante. Plusieurs médias locaux avancent qu'il s'agirait d'un cas mortel de peste pulmonaire, hypothèse réfutée par le gouverneur de la région.

(photo d'illustration) ( TT News Agency / ADAM IHSE )

La peste est-elle de retour au coeur de la Russie? Les autorités locales ont minimisé les informations selon lesquelles une femme serait décédée de la peste en Sibérie, affirmant que la situation est "sous contrôle" tandis que les tests post-mortem n'ont pas révélé de trace de la maladie.

Le décès de Daria Chipilova, une technicienne de laboratoire de 28 ans qui travaillait pour l'Institut de lutte contre la peste d'Irkoutsk, rapporté par plusieurs médias russes vendredi, a suscité de vives inquiétudes. Selon le média Peuples du Baïkal, elle aurait pu contracter la peste pulmonaire à partir d'un tube à essai cassé.

Rétropédalage

Le gouverneur de la région voisine de Bouriatie, Alexeï Tsydenov, avait ainsi indiqué dans un message sur les réseaux sociaux qu'une femme dans la région voisine d'Irkoutsk était "morte de la peste".

Mais les analyses réalisées par une commission d'experts spéciale montrent que la cause du décès de la jeune femme "est une pneumonie d'étiologie indéterminée", a répondu lundi 5 octobre le gouverneur de la région d'Irkoutsk, Igor Kobzev.

Les résultats de l'enquête menée par l'agence de santé publique Rospotrebnadzor ont montré "qu'aucun micro-organisme lié à l'activité professionnelle de la jeune femme n'a été détecté dans ses biomatériaux" , a-t-il déclaré sur Telegram.

La situation sanitaire dans la région est "stable", a affirmé M. Kobzev, ajoutant qu'aucun autre employé de l'Institut de lutte contre la peste n'a consulté de médecin depuis l'annonce du décès de la jeune femme. "La situation reste sous notre contrôle et celui des experts", a-t-il affirmé.

Une maladie pas éradiquée

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a, lui, enjoint aux journalistes lundi de "se référer aux déclarations officielles de Rospotrebnadzor plutôt qu'aux rumeurs et spéculations".

La peste est une maladie infectieuse causée par des bactéries. La peste pulmonaire est hautement contagieuse et peut être mortelle si elle n'est pas traitée rapidement, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Des cas sont régulièrement diagnotiqués dans différents pays, à Madagascar, en Mongolie ou encore en Chine.