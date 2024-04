Soupçons d’abus de biens sociaux : Arnaud Lagardère mis en examen

Le PDG Arnaud Lagardère, soupçonné d'avoir puisé dans les comptes de ses sociétés pour financer son train de vie et ses dépenses personnelles pendant plusieurs années, a été mis en examen à l'issue d'une journée d'interrogatoire par des juges d'instruction financiers.

L'homme d'affaires, âgé de 63 ans, a été mis en examen pour « diffusion d'informations fausses ou trompeuses, achat de vote, abus de biens sociaux et abus de pouvoir et non-dépôt de comptes », a indiqué à l'AFP une source judiciaire. « Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer et l'obligation de fournir un cautionnement de 200 000 euros », a-t-elle ajouté.

Arnaud Lagardère était arrivé peu après 9 heures au tribunal de Paris. Il en est ressorti vers 19 h 30 avec ses avocats Sébastien Schapira et Dimitri Grémont, a constaté l'AFP. Sa défense n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

Il a été interrogé dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le Parquet national financier (PNF) en avril 2021 sur la base d'une plainte du fonds Amber Capital, d'un signalement de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ainsi que d'un signalement du Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C, devenu la Haute Autorité de l'audit, H2A), selon la même source. Les faits couvrent une période allant d'avril 2009 à décembre 2022.

Arnaud Lagardère, qui a hérité de l'empire bâti