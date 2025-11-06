 Aller au contenu principal
Soudan-Les paramilitaires des FSR disent accepter une trêve humanitaire
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 16:20

Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l'armée régulière depuis 2023 au Soudan, ont dit jeudi avoir accepté une proposition de cessez-le-feu humanitaire présentée par les Etats-Unis et les pays arabes et être ouverts à des discussions sur une cessation des hostilités.

Cette annonce, à laquelle l'armée soudanaise n'a pas répondu dans l'immédiat, intervient après la conquête fin octobre par les FSR de la ville d'El-Facher au Darfour. Depuis, des témoins ont fait état d'exactions contre la population civile.

Depuis que la dernière guerre civile en date au Soudan a éclaté, en avril 2023, les deux parties ont plusieurs fois accepté des propositions de cessez-le-feu sans qu'aucune n'ait jamais abouti.

Dans un communiqué, les FSR ont dit jeudi "être impatients de mettre en oeuvre cet accord [sur un cessez-le-feu humanitaire] et d'entamer immédiatement des discussions sur les modalités d'une cessation des hostilités et sur les principes fondamentaux encadrant le processus politique au Soudan".

Le Conseil de sécurité et de défense, organe contrôlé par l'armée gouvernementale, s'est réuni cette semaine pour examiner la proposition américano-arabe mais n'a pas donné de réponse définitive, même si d'influents dirigeants au sein de l'armée ont exprimé leur désapprobation.

(Rédigé par Khalid Abdelaziz et Nafisa Eltahir; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)

