Sortir de la pauvreté devient toujours plus difficile : le constat de l'Insee

En 2024, le taux de pauvreté se stabilisait à 15,4% de la population, soit le plus haut niveau jamais mesuré.

(illustration) ( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

La hausse de la pauvreté en France traduit surtout des situations de pauvreté de plus en plus chroniques, ce qui suggère un accroissement des difficultés à sortir de la précarité, pointe une étude de l'Insee publiée jeudi 1er octobre. Le taux de pauvreté s'établissait en 2024 à 15,4% de la population, contre 12,9% en 2008, rappelle l'Institut national de la statistique.

Concrètement, cela signifie que cette part de la population a un niveau de vie inférieur à 60% du niveau de vie médian, soit 1.337 euros pour une personne seule en 2024.

Cette hausse du taux de pauvreté "ne s'accompagne pas de davantage de passages par la pauvreté": la part des personnes connaissant un épisode de pauvreté est "relativement stable" entre 2008 et 2011 et entre 2021 et 2024, autour de 23%, explique l'Insee.

En revanche, "elle va de pair avec des situations de pauvreté devenues de plus en plus souvent chroniques", suggérant un "accroissement des difficultés" à sortir de la précarité.

La part de personnes qui restent en situation de pauvreté d'une année à l'autre a progressé: 63,2% des personnes pauvres étaient concernées en 2008, contre 68% en 2015 et 71,4% en 2023.

La part de personnes qui restent pauvres quatre années consécutives a "presque doublé" sur quinze ans, passant de 4,3% des individus entre 2008 et 2011 à 7,2% entre 2021 et 2024.

S'en sortir pour de bon est "rare"

Sur cette période récente, 6,3% des personnes ont vécu une "trajectoire de pauvreté intermittente": leur niveau de vie a été inférieur au seuil de pauvreté certaines années et supérieur à d'autres.

Les sorties "pérennes" de situation de pauvreté sont "rares", souligne l'Insee. Parmi les personnes concernées par la précarité en 2021, seules 16,5% en sortent durablement. Les situations de pauvreté de longue durée sont fortement liées à l'emploi: parmi les personnes de 16 ans ou plus, 22,4% des personnes au chômage vivent sous le seuil de pauvreté monétaire de manière continue de 2021 à 2024, contre 3,0% des personnes en emploi et 5,7% des retraités.