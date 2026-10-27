SONDAGE-Une enquête de Reuters révèle que l'inflation élevée devrait persister à l'échelle mondiale jusqu'à l'année prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=XGGRTHAP

données du sondage sur la croissance mondiale

(.)

Selon des centaines d’économistes interrogés par Reuters, l’inflation élevée persistera dans l’économie mondiale jusqu’à une bonne partie de l’année prochaine. Ces derniers s’inquiètent désormais de plus en plus de voir les pressions sur les prix s’ancrer durablement, au-delà de la hausse des coûts énergétiques provoquée par le conflit au Moyen-Orient.

Les plus de 1.000 milliards de dollars d’investissements réalisés depuis l’année dernière dans les technologies d’intelligence artificielle à l’échelle mondiale ont rendu certaines économies plus résilientes, à un moment où les pressions sur le coût de la vie pèsent sur les ménages et influencent la politique nationale.

La plupart des banques centrales n’ont relevé leurs taux d’intérêt que quelques fois, voire pas du tout, mais d’autres hausses pourraient suivre si les pressions inflationnistes s’étendent. La chute mondiale des marchés obligataires ces derniers mois a également resserré les conditions financières en raison de la hausse des rendements.

Les cours du pétrole brut , qui se maintiennent au-dessus de 100 dollars le baril depuis le 7 octobre, ont atteint la semaine dernière leur plus haut niveau depuis six mois, à plus de 117 dollars, et ont progressé de plus de 60% depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, il y a près de huit mois.

Même les prévisionnistes qui ne s’attendaient pas à une fin rapide de la guerre se montrent désormais plus inquiets quant à une résurgence de l’inflation, compte tenu notamment de la résilience de la croissance mondiale.

Plus de 500 économistes interrogés par Reuters à l’échelle mondiale ce mois-ci ont revu à la hausse leurs prévisions d’inflation pour 2027 concernant 31 des 50 économies sondées, ainsi que leurs prévisions de croissance pour 23 d’entre elles.

“Je commence à m’inquiéter à nouveau beaucoup plus de l’inflation”, a déclaré Janet Henry, économiste en chef mondiale chez HSBC.

“Plus la situation au Moyen-Orient perdure et s’aggrave, et plus les pressions sur les prix s’intensifient de manière générale, plus il y a de chances que nous soyons confrontés non seulement à une inflation plus élevée, mais aussi à une inflation plus persistante.”

Les économistes ont revu à la hausse leurs prévisions d’inflation pour 2027 concernant 15 des 21 économies développées étudiées.

Cela suggère que les craintes inflationnistes se propagent et touchent des économies qui connaissent généralement de faibles pressions sur les prix.

Au total, les prévisions médianes d’inflation pour 2027, établies au cours des trois derniers sondages trimestriels, ont augmenté de 0,7 point de pourcentage pour le Royaume-Uni , de 0,5 point de pourcentage pour la zone euro et de seulement 0,2 point de pourcentage à ce jour pour les États-Unis. Elles ont augmenté de 0,4 point de pourcentage pour l’Inde et de 0,5 point de pourcentage pour le Brésil .

“La hausse des prix de l’énergie continue de se répercuter sur l’économie mondiale, mais l’activité économique reste résiliente, soutenue par le cycle d’investissement alimenté par l’IA et par une activité plus solide que prévu dans plusieurs régions”, a déclaré Seth Carpenter, économiste en chef mondial chez Morgan Stanley, dans une note.

“Le tableau de l’inflation s’est complexifié, car des signes de répercussion des prix de l’énergie sur les indices de base commencent à apparaître.”

Les effets de la hausse des prix sur le budget des ménages occupent désormais le devant de la scène dans diverses campagnes politiques à travers le monde. Les sondages d’opinion montrent que les électeurs, à l’approche des élections de mi-mandat américaines du 3 novembre, sont préoccupés par ces questions; l’élection présidentielle brésilienne , qui a permis au président sortant Luiz Inácio Lula da Silva de remporter son quatrième mandat non consécutif, s’est également jouée sur les questions liées au coût de la vie.

Contrairement aux deux précédents sondages d’avril et de juillet, qui dépeignaient un scénario de faible croissance et d’inflation élevée, les dernières prévisions penchent vers un scénario où les pressions sur les prix s’accompagnent d’une performance économique plus robuste.

Les économistes ont revu à la hausse leurs prévisions de croissance mondiale pour cette année et l’année prochaine, les portant respectivement à 3,0% et 3,2%, contre 2,9% et 3,1% lors du sondage de juillet, bien que la prévision pour 2027 soit inférieure aux 3,4% annoncés par le Fonds monétaire international.

Les États-Unis, qui sont en tête en matière de dépenses d’investissement dans l’IA – désormais le principal moteur de la croissance nationale –, devraient connaître une croissance de 2,3% cette année et de 2,1% en 2027.

(Autres articles issus du sondage économique mondial de Reuters)​