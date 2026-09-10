Sommet spatial: Ariane 6 lancera une capsule cargo européenne vers l'ISS

Une fusée Ariane 6 décolle de Kourou, en Guyane française, le 27 août 2026 ( AFP / RONAN LIETAR )

La capsule cargo européenne Nyx de The Exploration Company effectuera sa première mission vers la station spatiale internationale (ISS) à bord d'une fusée Ariane 6, dans le cadre d'un contrat de 760 millions d'euros signé jeudi avec l'Agence spatiale européenne (ESA) au sommet spatial de Paris.

"Nous prévoyons le premier amarrage du véhicule de fret à la station spatiale internationale en novembre 2028", a déclaré la fondatrice et PDG de The Exploration Company (TEC) Hélène Huby interrogée par l'AFP.

Une échéance "ambitieuse" et "nous nous battons jour et nuit" pour respecter ce calendrier, a-t-elle ajouté.

L'annonce intervient quelques heures après que le président français Emmanuel Macron a affiché l'ambition d'une première capsule européenne habitée dans dix ans, la capsule cargo Nyx constituant une première étape vers le transport d'astronautes.

"Bien sûr, le véhicule est déjà conçu de façon à pouvoir évoluer vers un véhicule habité", a souligné Hélène Huby.

"C'est la raison pour laquelle nous effectuons un amarrage à l'ISS. C’est la raison pour laquelle nous revenons, car si nous emmenons des astronautes en orbite, nous devons également les ramener", a-t-elle ajouté.

Le passage vers les vols habités nécessitera "plus de tests": "un véhicule cargo met 6 à 7 ans à être développé. Un véhicule habité, 8 à 12 ans. C’est pourquoi le président Macron parle de 10 ans, ce qui est une bonne estimation au regard des standards de l’industrie", a-t-elle conclu.

L'accord prévoit une première mission de démonstration vers la station spatiale internationale (ISS), pour 310 millions d'euros, ainsi que deux missions cargo supplémentaires, pour un montant de 450 millions d'euros, à confirmer ultérieurement.

Le projet a été conçu dans la perspective de faire évoluer à terme le service de retour de fret vers le transport habité et potentiellement, vers "le retour de fret depuis la Lune", a souligné Daniel Neuenschwander, directeur de l’exploration humaine et robotique de l’ESA.

A la veille du sommet, The Exploration Company a levé 450 millions de dollars, un record pour une société mature dans le secteur spatial européen.

Face au désengagement des Etats-Unis de certains programmes d'exploration lunaires communs avec l'Europe, la question des vols habités, jusqu'à présent non prioritaire en Europe, est revenue sur le devant de la scène.

"Nous voulons que l'Europe affirme son ambition sur les vols habités", a déclaré jeudi Emmanuel Macron, évoquant Nyx, mais aussi le projet d'atterrisseur lunaire européen, Argonaut, et la volonté de faire "décoller de Kourou", en Guyane, une "capsule européenne habitée".