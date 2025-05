Sommer ou Szczęsny : deux styles, deux ambiances

L'affrontement entre l'Inter et le FC Barcelone offre une opposition de style à tous les niveaux, même dans les buts. Yann Sommer, constamment dans l’ombre, et Wojciech Szczęsny, souvent critiqué et pas toujours à raison, sont bien différents, mais peuvent tous deux porter leur club en finale.

Au moment de tracer un petit trait au-dessus de la tête lors de la visite médicale, Yann Sommer mesure l’écart qu’il y a avec les plus grands gardiens du monde. Du haut de son mètre 83, seulement, le dernier rempart de l’Inter Milan est bien loin des références du poste, mais il n’est pas pour autant un petit portier en termes de performance. Ce mardi, son vis-à-vis Wojciech Szczęsny pointe à douze centimètres de plus et est pourtant bien plus souvent critiqué. Lors du spectaculaire match aller, les deux ont encaissé trois buts chacun, mais le Suisse a réalisé sept parades quand le Polonais n’a pas effectué le moindre arrêt.

Sommer ⛔️ …

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com