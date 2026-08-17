Somalie-Les troupes fédérales et l'opposition armée s'affrontent à Baidoa

De violents affrontements entre les forces fédérales somaliennes et des groupes d'opposition armés ont éclaté lundi dans le centre-ville de Baidoa, dans le sud-ouest de la Somalie, ont déclaré à Reuters un habitant de la ville et un officier de l'armée.

Capitale administrative de l'Etat fédéral du sud-ouest, Baidoa accueille des forces internationales de maintien de la paix et des organisations humanitaires. Il s'agit de l'une des plus grandes villes de Somalie, avec une population de plus d'un million d'habitants.

Les combats dans la ville pourraient aggraver une crise humanitaire déjà dramatique dans la région, alors que des centaines de milliers de personnes déplacées ont trouvé refuge à Baidoa.

Selon une enquête menée en juillet par Médecins Sans Frontières, un enfant sur quatre dans les camps de déplacés souffre de malnutrition sévère.

"Des milices fidèles à l'ancien président de Baidoa ont pénétré dans la ville par deux flancs, affrontant deux bataillons de l'armée fédérale. Les combats se sont désormais intensifiés," a déclaré à Reuters Farah Nur, un commerçant de la ville.

Les forces fédérales somaliennes ont pris le contrôle de Baidoa en mars, poussant alors le dirigeant de l'État du Sud-Ouest, Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen, à démissionner lors de la prise de la ville.

Farah Nur a indiqué à Reuters que les forces fédérales utilisaient des armes lourdes. Il a dit avoir vu au moins deux civils tués par des balles perdues, et plusieurs autres blessés.

Hassan Mohamed, porte-parole de Abdiaziz Laftagareen, a déclaré dans un message publié sur Facebook que les troupes de l'Etat du sud-ouest avaient pris le contrôle de Baidoa et a demandé aux forces fédérales somaliennes de se rendre.

La Somalie est en proie à une instabilité politique chronique depuis le renversement du président Mohamed Siad Barre en 1991.

"Les milices armées ont attaqué Baidoa ce matin, nous les repoussons (...) Il y a des victimes, car des balles perdues pénètrent dans les maisons," a déclaré à Reuters le capitaine Osman Abdullahi, un officier de l’armée fédérale somalienne.

(Reportage Abdi Sheikh ; rédigé par Elias Biryabarema ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)