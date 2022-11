Solana, au coeur de la Blockchain la plus rapide

(© Shutterstock)

Efficacité ! Créée il y a bientôt trois ans, la blockchain Solana est utilisée par des centaines de projets – finance décentralisée, NFT, cryptomonnaies, etc. –, séduits par la rapidité de la plateforme et ses commissions réduites. Comme Ethereum, Solana a donné naissance à une devise numérique, le SOL, qui boucle une année 2022 délicate.

On se souvient de la reine Élisabeth II qualifiant d’annus horribilis une année 1992 marquée par les drames et les scandales au sein de la famille royale britannique.

Solana pourrait reprendre ce terme à son compte tant ces derniers mois ont été agités pour la blockchain, entre les pannes qui ont entravé le fonctionnement de la plateforme et les alertes de sécurité. L’aventure avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. Les promesses d’une blockchain plus rapide et moins coûteuse que celle d'Ethereum séduisent les entrepreneurs de la finance décentralisée et les sociétés souhaitant se lancer sur le marché des NFT.

L’Initial Coin Offering (ICO) est une réussite. Les 25 millions d’euros en jetons Solana (ou SOL, le diminutif accolé à la cryptomonnaie) émis pour financer le projet trouvent preneurs. L’usage de la cryptomonnaie demeure toutefois confidentiel jusqu’en 2021, avant de connaître une progression spectaculaire qui voit le cours passer de 1,50 euro en janvier à près de 250 euros en novembre ! Un sacré rendement pour les investisseurs qui avaient souscrit l’ICO au tarif de 0,22 euro !

Une plateforme discount

Pour rivaliser avec Ethereum, Binance Smart Chain et Tron, les blockchains les plus populaires, déjà solidement implantées, Solana a dû jouer des coudes. Et faire valoir quelques avantages compétitifs. Ses concepteurs, Anatoly Yakovenko, Greg