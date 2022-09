Sogenial Immobilier acquiert un local commercial à Reims (51), d'une superficie totale de 2 760 m²

La SCPI Coeur de Régions, gérée par Sogenial Immobilier, fait l'acquisition d'une cellule commerciale louée au groupe Centrakor, un réseau de 400 magasins pour l'équipement de la maison et de la décoration à petits prix.

Cet actif est situé dans la zone commerciale de Reims Village, à l'est de Reims sur un site de plus de 35 000 m² de bâti, idéalement desservi, à proximité de “l'Ecoparc Reims-Sud” où sont implantées plus de 500 entreprises avec plus de 10 000 salariés.