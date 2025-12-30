SoftBank rachète DigitalBridge (investissements technologiques) pour 4 milliards de dollars

SoftBank, mastodonte japonais des investissements technologiques, a annoncé racheter pour 4 milliards de dollars DigitalBridge, société financière spécialisée dans les infrastructures notamment dédiées à l'intelligence artificielle (IA), pour capitaliser sur les besoins croissants de puissance de calcul et de stockage de données.

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

DigitalBridge est une firme de capital-investissement américaine basée en Floride, investissant dans les infrastructures numériques au sens large, des centres de données aux pylônes de téléphonie mobile, en passant par les réseaux de fibre optique, et revendiquant de gérer l'équivalent de quelque 108 milliards de dollars d'actifs.

L'acquisition, qui doit être finalisée au second semestre 2026, "renforcera la capacité de SoftBank Group à construire, développer et financer l'infrastructure fondamentale nécessaire aux services et applications d'IA nouvelle génération", a assuré le groupe japonais.

"Alors que l'IA transforme les industries du monde entier, nous avons besoin de plus de puissance de calcul, de connectivité, d'énergie et d'infrastructures évolutives", a commenté son emblématique PDG Masayoshi Son.

DigitalBridge, lui, compte sur la puissance financière et le réseau de SoftBank pour "investir avec un horizon à plus long terme pour le compte de (ses) investisseurs".

Selon l'accord, SoftBank rachètera l'entièreté des actions de DigitalBridge pour 16 dollars par titre en numéraire, une prime de 15% par rapport au cours de clôture de la firme américaine à Wall Street vendredi, et de 50% sur le cours moyen de l'année écoulée.

Connu notamment pour son investissement dans le champion chinois de l'e-commerce Alibaba mais pénalisé par la forte volatilité de son portefeuille, qui lui avait valu une lourde perte en 2023-2024, SoftBank s'est tourné depuis à marche accélérée vers l'IA.

SoftBank a ainsi conclu un accord en mars dernier avec la start-up d'IA générative OpenAI (ChatGPT) pour y investir 30 milliards de dollars: un pari déjà gagnant qui a gonflé nettement ses gains sur investissements.

Il est également associé avec OpenAI dans le projet "Stargate" visant à engager au moins 500 milliards de dollars d'investissements sur quatre ans dans des infrastructures IA (centres de données) aux États-Unis.

Le géant japonais s'est défait en octobre de sa participation dans le géant américain des puces Nvidia, assurant vouloir dégager des liquidités financer ses investissements dans l'IA.

Le groupe multiplie ainsi les emplettes pour se diversifier toujours davantage sur ce secteur qu'il juge prioritaire: il a annoncé en mars racheter le concepteur américain de semi-conducteurs Ampere Computing, et en octobre acquérir la division de robotique du géant industriel helvético-suédois ABB, qu'il en voit en fer de lance de "l'IA matérielle".

Signe de l'appétit exponentiel pour les capacités de calcul et de stockage nécessaires à l'IA, un consortium comprenant le gestionnaire d'actifs BlackRock, Nvidia et Microsoft a annoncé en octobre racheter le spécialiste des centres de données Aligned Data Centers pour 40 milliards de dollars.