Socialistes ou insoumis : qui en tête du Nouveau front populaire?

Les rapports de force entre les différents courants de l'alliance de la gauche sont l'un des enjeux de l'après-législatives, en vue du gouvernement que le "NFP" ambitionne de former à Matignon.

Olivier Faure et Manuel Bompard, le 12 octobre 2023, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Entre 190 et 195 députés pour le Nouveau Front populaire, 143 pour le Rassemblement national et ses alliés et un score au moins supérieur à 160 élus pour le bloc macroniste: la répartition des sièges commence à se préciser après les législatives, même si la recomposition définitive pourrait prendre du temps.

En croisant les étiquettes officielles attribuées par le ministère de l'Intérieur et les positionnements déjà exprimés par certains candidats, le décompte des rapports de force commence à s'affiner.

Les socialistes prennent du poids

Le Nouveau Front populaire, qui compte 178 élus directement rattachés à cette alliance, devrait pouvoir attirer en plus une quinzaine de députés "divers gauche" ou "régionalistes", comme les "frondeurs" insoumis Danielle Simonnet et Alexis Corbière, ou certains ultramarins qui siégeaient déjà dans l'ancienne Nupes.

Ce décompte correspond à celui présenté dans la matinée par la patronne des Ecologistes, Marine Tondelier, qui évoquait un nombre de sièges compris entre 190 et 195 pour le Nouveau Front populaire.

Les rapports de force internes au NFP sont plus complexes à mesurer dans l'attente de la composition des groupes et des défections éventuelles, mais une remontée des socialistes sur les insoumis semble se dessiner: les projections des instituts donnaient dans la nuit un score de 70 à 80 députés LFI, contre plus d'une soixantaine au PS, une trentaine aux écologistes et une dizaine aux communistes.

La gauche revendique de former le gouvernement, même s'il lui manque une centaine de sièges pour atteindre la majorité absolue. Les discussions entre ses différentes composantes ont commencé dès dimanche dans la soirée et vont se poursuivre dans les jours qui viennent.