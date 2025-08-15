Sochaux et Versailles confirment, Caen bute sur Quevilly

Un véritable festival !

La deuxième journée de National a offert un beau spectacle ce vendredi soir. Sur sa lancée de la semaine dernière, Sochaux a désossé Orléans (5-0), permettant aux Lionceaux de prendre seuls la tête du championnat , puisque dans le même temps, Caen, qui a longtemps cru battre Quevilly, a encaissé un pion sur penalty de Mehdi Moujetzky (1-1). De son côté, Versailles chipe la place de dauphin aux Normands en enchaînant un nouveau succès en dominant Paris 13 Atlético grâce à un but dans le temps additionnel de Shelton Guillaume (2-1).…

TM pour SOFOOT.com