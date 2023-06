Sobriété : "La loi prévoit que la climatisation ne doit être mise qu'à partir de 26 degrés", rappelle Agnès Pannier-Runacher

La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, photographiée à Berlin le 2 mai 2023 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Ce mardi 20 juin, le gouvernement annonce l'acte II de son plan de sobriété pour inciter les Français à réduire leur consommation énergétique cet été et tout au long de l'année. Sur BFMTV, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a rappelé ce que disent les textes en terme de climatisation. "La loi prévoit depuis 2007 que la climatisation ne doit être mise qu'à partir de 26 degrés. Je n'ai pas cherché à changer la loi", a-t-elle fait savoir.

Une mesure non seulement pour la transition énergétique, mais aussi pour la santé publique. "Les médecins disent qu'il faut faire attention à ne pas avoir un trop grand écart entre la température extérieure et la température intérieure, et quand il fait au-delà de 30 degrés, 26 degrés est le bon niveau", a-t-elle cité. "Mon enjeu est de faire changer des habitudes, c'est un enjeu culturel, chacun s'approprie, chacun change à son rythme, et cela fonctionne puisqu'on a réussi à baisser la consommation d'électricité et de gaz de 12% l'hiver dernier", a-t-elle salué.

"Nous avons chacun à notre niveau la capacité d'économiser de l'électricité et du gaz, mais aussi de carburant. Cela peut passer par le covoiturage, lever le pied sur l'autoroute, marcher ou prendre le vélo, ce qui est plus agréable quand il fait beau", a ajouté Agnès Pannier-Runacher.

14 "mesures phares"

La menace des coupures d'électricité de l'hiver est déjà loin mais le gouvernement appelle les Français à ne pas relâcher leurs efforts pour réduire durablement leur consommation en électricité, gaz et carburants, huit mois après le lancement de son plan de sobriété en pleine crise énergétique. Comme à l'automne dernier, le plan reste sur des mesures d'encouragement plutôt que la réglementation et la coercition. Objectif : développer chez chacun "du bon sens énergétique", a indiqué à l'AFP le cabinet de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

Parmi les 14 "mesures phares" de cet acte II, dévoilées lundi soir par Le Parisien, un rappel à l'ordre : dans les bureaux et magasins en particulier, la climatisation ne doit pas faire descendre la température en dessous de 26 degrés. Il est aussi demandé aux maires d'assurer la bonne application du décret d'octobre 2022 qui impose aux commerces de ne pas laisser les portes béantes lorsqu'ils utilisent un climatiseur. Secteur très actif l'été, le spectacle vivant s'engage aussi à réduire sa consommation énergétique, salue le ministère, qui cite l'exemple du festival Main Square d'Arras qui sera alimenté sans groupe électrogène.

Le gouvernement compte voir diminuer la consommation de carburants, notamment par le biais des entreprises qui sont incitées à demander à leurs salariés de rouler à 110 km/h maximum sur autoroute, au lieu de 130. Vingt-sept entreprises du CAC 40 s'y sont engagées, fait-il valoir. Une consigne déjà passée aux agents de l'Etat cet automne. La mesure a le mérite de réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre tout en économisant 20% de carburant, met en avant le gouvernement.