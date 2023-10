Sobriété énergétique : tour d'horizon des stratégies européennes

Chauffage réduit, compteurs intelligents ou recours aux panneaux solaires... L'Europe poursuit sa "chasse au gaspi" de consommation d'énergie tout en réduisant sa dépendance aux hydrocarbures importés. Petit tour de sobriété énergétique sur le Vieux Continent.

( AFP / DAVID GANNON )

Afin de faire baisser les prix de l'électricité et du gaz, qui se sont enflammés après l'arrêt depuis 2022 de l'essentiel des livraisons du gaz russe bon marché en Europe à la suite de la guerre en Ukraine, et surtout répondre aux objectifs du plan climat européen qui vise à réduire de 55%, d'ici à 2030, les émissions de CO2 de l'UE par rapport à 1990, notamment via une baisse de la consommation, les pays Européens se sont tous mis en quête de sobriété énergétique. Mais comment ? On fait le point.

FRANCE

Des aides à l'achat de thermostats de chauffage chez les particuliers ont été annoncées jeudi 12 octobre , ainsi que des réductions d'impôts pour les entreprises qui mettent des flottes de vélos à disposition de leur personnel. L'éclairage des vitrines et bureaux est limité, ainsi que la ventilation des bureaux inoccupés.

Les fournisseurs d'électricité sont encouragés à baisser les factures à condition que les clients diminuent leur consommation lors des pics de tension sur le réseau.

En 2022, la consommation finale d'électricité a reculé de près de 5% par rapport à 2021, à 414 TWh. Globalement, les consommations de gaz et d'électricité ont diminué de 12% entre le 1er août 2022 et le 31 juillet 2023 par rapport à la période de 2018-19, avant le Covid, selon le gouvernement.

ALLEMAGNE

Le Bundestag a adopté en septembre une loi sur "l'efficacité énergétique" qui demande des plans de réduction de consommation aux entreprises, les administrations devant économiser annuellement 2% d'énergie. Les consommateurs font l'objet d'une campagne baptisée "80 millions ensemble pour changer d'énergie".

En 2022 par rapport à l'année précédente, la consommation d'électricité a diminué de 4%, à 484,2 TWh, et celle de gaz a chuté de 17,6%, selon l'office fédéral des réseaux.

ESPAGNE

A l'été 2022, le gouvernement a obligé commerces, bureaux, cinémas, gares et aéroports à limiter la climatisation à un minimum de 27°C et le chauffage à un maximum de 19°C. Les magasins doivent garder leurs portes fermées.

Ces mesures ont été complétées par un plan de sobriété prévoyant des aides pour les PME souhaitant investir dans des dispositifs d'économie d'énergie et l'installation de compteurs "intelligents", pour mieux contrôler leur consommation.

L'Espagne a réduit l'an dernier aussi bien sa consommation de gaz, à 364,4 TWh (-3,7%), que d'électricité, à 250,5 TWh (-2,4%) , selon les gestionnaires des réseaux gaziers et électriques.

ESTONIE

Les Estoniens sont incités à débrancher leurs appareils inutilisés, à rénover leurs maisons et à installer des panneaux solaires.

La consommation d'électricité a augmenté en 2022 à 9,6 TWh, tandis que celle de gaz a chuté de 27%, à 352 millions m3.

ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni veut réduire de 15% sa consommation d'énergie d'ici à 2030. Cet hiver, les gestionnaires des réseaux doivent reconduire des incitations financières pour encourager les usagers à la sobriété.

British Gas a prolongé jusqu'à décembre sa promotion qui offre 50% de baisse sur la facture pour les consommations d'électricité entre 11H et 16H le dimanche, période où la demande des entreprises est plus faible alors que les éoliennes continuent de tourner en mer du Nord.

GRECE

La consommation d'électricité de janvier à août 2023 a baissé de 4,15% par rapport à 2022 , selon l'opérateur du réseau national. Aucune mesure n'a été annoncée pour encourager de nouvelles réductions de consommation cet hiver.

POLOGNE

En 2022, d'après l'agence de régulation de l'énergie, la consommation d'électricité a reculé de 0,5% par rapport à 2021, à 173,4 Twh, et celle de gaz a diminué à 17 milliards m3.

Le gouvernement a annoncé une mesure offrant 10% de réduction sur la facture énergétique des ménages qui baissent leur consommation entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2023 par rapport à la période équivalente précédente.

REPUBLIQUE TCHEQUE

Selon le bureau de régulation de l'énergie, la consommation d'électricité a diminué de 3,9% en 2022 à 60,4 Twh par rapport à 2021 , la consommation des ménages chutant de 9% sur l'année, le plus fort recul jamais enregistré en 20 ans.

SUEDE

Le gouvernement de droite, soutenu par un parti d'extrême droite, a annoncé fin septembre que les émissions de CO2 du pays allaient augmenter d'ici à 2030, principalement en raison de l'allègement de la fiscalité sur les carburants.

En 2022, la consommation d'électricité a baissé de 4,45% à 137 Twh, selon l'Agence suédoise de l'énergie . Une diminution surtout due aux "prix très élevés de l'électricité", a-t-elle expliqué.