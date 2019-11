SNCF : quand la politique salariale se retourne contre l'entreprise

Il y a quelques années, la SNCF a signé avec les organisations syndicales quelques accords plutôt favorables au personnel. Tellement favorables qu'ils en deviennent contre-productifs et se retournent contre la SNCF, dénonce la Cour des comptes dans son dernier rapport sur l'entreprise ferroviaireC'est le cas du compte épargne-temps (CET). Un accord paraphé le 21 septembre 2015 organise deux sous-comptes. L'un, le compte courant, est plafonné à 20 jours et peut être utilisé pour partir en vacances, pour être monétisé ou pour alimenter le deuxième compte, le compte fin d'activité. Ce dernier est plafonné à 250 jours. Les deux comptes sont alimentés avec un maximum de 10 jours par an, mais le compte fin d'activité ne peut être alimenté que par le compte courant. Jusque-là, rien de très exceptionnel.Mais ce dispositif est pris de ballonnements. Le CET grossit à vue d'?il, alimenté par tout ce que la politique salariale de la SNCF offre : jours de congé, de repos compensateur, de repos supplémentaire, jours fériés? Au total, écrivent les magistrats, ce sont plus de 340 000 jours qui remplissent les CET de la SNCF, soit quatre jours par an et par salarié. L'entreprise donne elle-même le bâton pour se faire battre, puisqu'elle ajoute un jour chaque année pour chaque CET au nom de la continuité du service public, une notion déjà intégrée dans l'accord sur le temps de travail. Le montant total de tous les CET de la SNCF est...