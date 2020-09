SNCF : plan de relance ou plan de sauvetage ?

Jean-Pierre Farandou peut souffler. Avant l'été, le patron de la SNCF avait rencontré Bruno Le Maire, pour évoquer l'aide que l'État pouvait apporter à l'entreprise ferroviaire. Sa rivale du ciel Air France n'avait-elle pas touché 7 milliards d'euros pour compenser la chute de ses résultats due à la crise sanitaire, alors que la SNCF, durant la même période, avait perdu environ 4 milliards d'euros ? L'État n'avait pas voulu faire le même geste, et le plan de relance annoncé aujourd'hui ne contient toujours pas cette aide financière tant attendue. Mais Farandou repart les mains assez pleines. L'ensemble du secteur ferroviaire touchera 4,7 milliards d'euros, une somme qui bénéficiera pour l'essentiel à l'entreprise publique.

Lire aussi Plan de relance : ce que le gouvernement a concocté

Avec ce (gros) ballon d'oxygène, la SNCF va pouvoir respirer et investir à nouveau dans les chantiers prioritaires, comme l'entretien du réseau. La moitié de cette enveloppe, soit 2,3 milliards, financera l'entretien du réseau, un chantier prioritaire pour la SNCF les voyageurs du train Hendaye-Bordeaux, coincés une vingtaine d'heures dimanche dernier, peuvent en témoigner. Cet investissement bénéficiera aussi au fret ferroviaire, qui ne sort toujours pas la tête de l'eau. Jean Castex l'a dit et redit, il veut soutenir le fret pour favoriser la transition écologique, en partant du principe que plus de trains sur les rails,

... Lire la suite sur LePoint.fr