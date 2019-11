SNCF : le coût faramineux des billets gratuits des cheminots

Quand un agent EDF ne paie que 10 % de sa facture d'électricité ou qu'un salarié d'Accor réserve une chambre d'hôtel avec une réduction de 30 %, il n'enlève rien à personne. Mais quand un agent SNCF voyage gratuitement dans un train, il prend la place d'un client lambda. Or, en période de pointe, ces places peuvent être chères, dans tous les sens du terme. « La présence de nombreux bénéficiaires de facilités de circulation peut conduire sur les trains complets à des effets d'éviction ou de quasi-éviction de client », écrit la Cour des comptes dans un rapport sur la SNCF qui stigmatise, entre autres, ces « facilités de circulation », c'est-à-dire la faculté offerte aux cheminots et à de très nombreux ayants droit de voyager sans bourse délier ou presque.Le détail de ces privilèges est assez édifiant. Chaque agent et chaque retraité de la SNCF a droit à la gratuité totale sur chaque billet de train, ainsi qu'à huit réservations. Leurs enfants et leurs conjoints (ce qui s'étend aux concubins et partenaires de pacs) bénéficient de huit « cases gratuites » (en gros, un aller-retour en deux jours) et à 90 % de réduction sur tous les trains. Encore mieux : les parents et grands-parents de chaque cheminot et ceux de son conjoint ont eux aussi droit à quatre « cases gratuites », un avantage qui peut se monter à 1 000 euros par an. Au total, ce système très avantageux bénéficie à 1,3 million de personnes.Lire...