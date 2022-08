SNCF : Gwendoline Cazenave prend la tête d'Eurostar et Thalys

( AFP / TOLGA AKMEN )

Gwendoline Cazenave remplacera le 1er octobre Jacques Damas, un vétéran de la SNCF arrivé à la tête d'Eurostar en octobre 2020, en pleine tempête du Covid-19.

L'ancienne directrice du TGV Atlantique Gwendoline Cazenave prend la tête d'Eurostar Group. Lundi 22 août, la SNCF a annoncé sa nomination, elle dirigera la holding regroupant Eurostar et Thalys dont la société détient plus de la moitié du capital.

Associée depuis deux ans au sein du cabinet Oliver Wyman, Gwendoline Cazenave a auparavant occupé plusieurs fonction à la SNCF, dont directrice du TGV Atlantique, directrice finances, stratégie et juridique de Voyages SNCF et directrice opérationnelle en Bretagne. Au poste de directrice générale (CEO) d'Eurostar Group, "Gwendoline Cazenave aura à coeur de proposer un service optimisé aux clients en s'appuyant sur la culture de qualité et d'accueil que partagent Thalys et Eurostar", a indiqué SNCF Voyageurs dans un communiqué.

Elle remplacera le 1er octobre Jacques Damas, un vétéran de la SNCF arrivé à la tête d'Eurostar en octobre 2020, en pleine tempête du Covid-19. Jacques Damas "a permis de sortir Eurostar, privé de 95% de son activité pendant quinze mois (à cause de la pandémie, ndlr), d'une situation inédite et de concrétiser la décision des actionnaires en lançant la nouvelle entreprise sur sa trajectoire de développement", ont salué Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, et Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités et président du conseil d'administration d'Eurostar Group, cités dans le communiqué.

Objectif : 30 millions de passagers par an

"Nous sommes convaincus que Gwendoline Cazenave saura relever les défis du regroupement d'Eurostar et Thalys pour répondre à la demande croissante de mobilité durable en favorisant le développement du transport ferroviaire en Europe", ont relevé les deux dirigeants.

L'objectif est de transporter "30 millions de passagers par an d'ici dix ans" contre 19 millions en 2019 avant la pandémie, "sous une marque unique, à savoir Eurostar", ont-ils souligné.

Eurostar Group regroupe depuis le 1er mai les compagnies Eurostar et Thalys. La SNCF en détient 55,75% du capital, suivie par la Caisse de dépôt et placement du Québec (19,31%), la SNCB belge (18,5%) et des fonds gérés par Federal Hermes Infrastructure (6,44%).

Particulièrement affectée par la crise du coronavirus, Eurostar assure des liaisons à grande vitesse entre Londres et le continent, essentiellement Paris et Bruxelles. Thalys relie de son côté Paris à la Belgique, aux Pays-Bas et au nord-ouest de l'Allemagne.