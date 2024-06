SNCF et JO : Farandou espère un "moment de concorde" au coeur d'un été sous haute tension

Face à l'incertitude politique des prochaines semaines, le PDG de la compagnie ferroviaire appelle néanmoins à trouver "de la joie" dans l'organisation de l'évènement planétaire.

Jean-Pierre Farandou, le 28 juin 2024, à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou a appelé vendredi à "s'autoriser à être joyeux" pendant les Jeux olympiques, "un moment d'humanité, où on retrouve le sens du vivre ensemble", alors que l'extrême droite est donnée favorite dans les sondages à deux jours du premier tour des législatives.

"Je ne vous dirai pas pour qui je vote", a souri le patron du groupe ferroviaire public, lors d'une conférence de presse pour présenter le dispositif de la SNCF à un mois des JO organisés à Paris du 26 juillet au 11 août. "C'est compliqué en ce moment", a-t-il reconnu. Mais il faut réussir à trouver "de la joie, du plaisir" à l'approche de cet évènement mondial qui va attirer 15 millions de visiteurs en France, a poursuivi M. Farandou.

"Il y a les valeurs de l'olympisme: les cinq anneaux, ce sont les cinq continents, on est tous égaux, quelle que soit la couleur de peau", a-t-il souligné. Pour le PDG dont le mandat est censé se terminer après les Jeux, cette compétition représente "un moment de concorde. Pendant les JO, les Grecs arrêtaient de se faire la guerre. Si on pouvait un peu retrouver cet état d'esprit, ce serait pas mal", a-t-il souhaité.

Côté SNCF, "je veillerai à ce que tout se passe bien", a promis Jean-Pierre Farandou, répétant que son groupe était "prêt" pour transporter les spectateurs vers les lieux de compétition.

"Normalement l'été, c'est un moment où on baisse un peu la vapeur en Ile-de-France, là on va devoir monter la vapeur. On a 300 trains supplémentaires par jour" à faire circuler, a-t-il répété.

15.000 trains à faire rouler tous les jours

Les Jeux olympiques n'auront pas seulement lieu à Paris et dans les villes limitrophes. A Lille, par exemple, 52 matchs de basketball et de handball féminin et masculin sont prévus, et les deux gares de la ville accueilleront jusqu'à un million de voyageurs pendant les JO, dont 150.000 spectateurs.

La SNCF va déployer 11.000 personnes dont 6.000 volontaires dans les gares un peu partout en France pour l'accueil des voyageurs et 50.000 cheminots seront mobilisés au total. "Quel que soit le résultat des élections, les Jeux olympiques auront lieu", a souligné le président de la SNCF. "Et notre mission est claire, il y a 15.000 trains à faire rouler tous les jours", a-t-il souligné. M. Farandou a d'ailleurs confié que la SNCF était "bien partie pour battre le record de 24 millions de voyageurs transportés établi l'été dernier".